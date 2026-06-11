Docentes universitarios definen si aceptan la oferta salarial del Gobierno

El Gobierno nacional formalizó una nueva propuesta salarial para los docentes universitarios, pero el conflicto aún no está resuelto. La CONADU Histórica anunció que este jueves a las 11 horas reunirá a su Congreso Extraordinario para definir si acepta o rechaza la oferta, una decisión que podría marcar el rumbo de las negociaciones en las universidades públicas durante los próximos meses.

Aunque la propuesta contempla una actualización salarial del 24,33%, además de mejoras presupuestarias para universidades, hospitales universitarios y becas estudiantiles, el sector todavía debate si el esquema alcanza para compensar la pérdida acumulada del poder adquisitivo.

Qué ofrece el Gobierno y qué se discute

La propuesta formalizada por la Subsecretaría de Políticas Universitarias establece un aumento del 21,33% en junio y otro 3% en octubre, además de una nueva revisión salarial prevista para septiembre.

También incluye una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales y un incremento del 50% para las Becas Manuel Belgrano.

Sin embargo, dentro de la CONADU Histórica persisten dudas sobre si la recomposición resulta suficiente frente al deterioro salarial acumulado durante los últimos años.

Una votación que puede definir el clima en las universidades

La federación informó que consultará a sus asociaciones de base antes de adoptar una posición definitiva. El Congreso convocado para este jueves tendrá la última palabra.

La resolución no sólo definirá la postura de uno de los gremios más combativos del sistema universitario. También servirá como termómetro del clima que atraviesa el sector, donde continúan los reclamos por salarios, financiamiento y condiciones de funcionamiento.

Si la oferta obtiene respaldo, podría abrir una etapa de relativa estabilidad en las universidades nacionales. Si es rechazada, el conflicto podría sumar nuevos capítulos durante el segundo semestre.