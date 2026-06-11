Salta tendrá un jueves pasado por agua: pronóstico completo del SMN

La ciudad de Salta tendrá este jueves 12 de junio una jornada con condiciones meteorológicas inestables, según el pronóstico oficial difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo, se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y precipitaciones más generalizadas durante la mañana y la tarde, con probabilidades que oscilan entre el 40% y el 70%. Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, aunque sin chances significativas de lluvias.

En cuanto a la temperatura, la mínima prevista es de 10°C, mientras que la máxima alcanzaría los 15°C, configurando una jornada fresca y húmeda para la capital provincial.

Respecto al viento, durante la mañana se registrarán velocidades de entre 13 y 22 km/h, con predominio del sector sudeste, mientras que por la tarde rotará al sudoeste. Para la noche se esperan vientos leves provenientes del norte.

El pronóstico extendido indica que las condiciones inestables podrían mantenerse durante los próximos días, con nuevas probabilidades de precipitaciones en la región.