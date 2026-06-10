La CGT advirtió sobre el peligro de renegociar de los convenios colectivos de trabajo

La reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral ya genera tensiones entre el Gobierno y el sector gremial. Esta semana la Secretaría de Trabajo convocó a los sindicatos para renegociar alrededor de 150 convenios colectivos de trabajo que, según la nueva normativa, deberán adecuarse a los lineamientos establecidos por la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei.

En este marco, el abogado de la Confederación General del Trabajo (CGT), Gustavo Ciampa, aclaró que “hay un mito” por el cual se cree que las negociaciones por los convenios colectivos de trabajo están estancadas, lo cual no es verdad.

“Esto es una verdad a medias y, como verdad a medias, tiene una parte de mentira. Todos los convenios colectivos de trabajo que están vigentes en Argentina fueron y son renegociados permanentemente”, aseguró Ciampa.

Según el Gobierno nacional, estos convenios “expiraron” y necesitan una renegociación para que se adecuen a la reforma laboral. No obstante, desde la central obrera denuncian que es “una extorsión”.

“Lo que viene en esta tanda (de negociaciones) pareciera, en función de la mal llamada Ley de Modernización Laboral, una extorsión. ¿Para qué? Para que los convenios se negocien a la baja, con pérdida de derechos que prevé el propio convenio”, advirtió.

Uno de los cambios que quiere el oficialismo tiene que ver con la ultraactividad, principio que históricamente garantizaba la continuidad de un convenio colectivo aun después de su vencimiento hasta que fuera reemplazado por uno nuevo.

“Un convenio colectivo de trabajo no es un contrato de alquiler que se vence, se cae y se termina. Los convenios colectivos de trabajo, como tienen eficacia general que son obligatorios, aún más allá de los firmantes, perduran a través del tiempo, y además están vigentes hasta el momento que uno nuevo lo reemplace, porque es una forma no solo de garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino también que mantiene el equilibrio de poder de negociación de las partes de dicho convenio”, afirmó Ciampa, al tiempo que calificó dicha intención del Gobierno de Javier Milei como “muy grave y violatorio de las garantías constitucionales”.

“Confío en que se sienten a negociar con los convenios colectivos de trabajo tal como están hoy, sin perjuicio de negociaciones futuras, sin hacerlos caer”, agregó.

Por último, el abogado de la CGT remarcó que la reforma laboral está dictada por las patronales concentradas. “Esta ley es producto de las representaciones de las patronales más concentradas que tienen coincidencias claras con este Gobierno nacional. Esta mal llamada Ley de Modernización Laboral es un compendio de todas las acciones antisindicales”, cerró.

Página12