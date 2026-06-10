Benjamín Netanyahu desafía las dudas de Trump y ratifica su candidatura para la reelección

Tras las dudas sembradas por Donald Trump sobre la continuidad de Benjamín Netanyahu, el partido Likud confirmó este miércoles que el primer ministro buscará la reelección. En un breve comunicado, la formación expresó su total confianza en la victoria de Netanyahu para los próximos comicios que, aunque aún no se convocaron formalmente, deben celebrarse a más tardar en octubre.

Los rumores surgieron tras una publicación en X de Jonathan Karl, corresponsal jefe de ABC News en Washington, quien reveló el escepticismo de Trump sobre el futuro político del mandatario israelí. Según el periodista, el presidente estadounidense cuestionó la continuidad de su antiguo aliado con una frase directa: "No lo sé, ha tenido una carrera increíble. ¿Quiere continuar?".

El proceso electoral será el primero desde la histórica brecha de seguridad que supuso el asalto de Hamás en octubre de 2023 y la consecuente campaña bélica en Gaza. Netanyahu culmina así una etapa sumamente inestable: desde que asumió el cargo a finales de 2022 con un gabinete de extrema derecha, encadenó masivas protestas civiles y tres frentes bélicos simultáneos: Gaza, Líbano e Irán.

El panorama electoral se presenta adverso para el mandatario, con sondeos que anticipan de manera constante la pérdida de su mayoría parlamentaria. El descontento social quedó refrendado por el Instituto Israelí para la Democracia, cuyo reciente informe refleja que un 61% de la población rechaza de forma explícita su continuidad en la carrera política.