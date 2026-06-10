Ordenan la “suspensión provisional” de Gustavo Petro en Colombia

Una congresista colombiana que preside la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Diputados de Colombia, “ordenó” este miércoles la “suspensión provisional” del presidente Gustavo Petro, en una decisión que genera dudas en ese país sobre su validez jurídica.

Se trata de una decisión inédita y que genera dudas entre los especialistas, ya que lleva solo la firma de la diputada Gloria Arizabaleta, y ordena una medida cautelar que suspende a Petro hasta el 21 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial, para evitar su participación en la campaña electoral.

Arizabaleta integra el Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, por lo que muchos congresistas especulan que puede ser una maniobra para liberar de responsabilidades al mandatario y permitir que se meta de lleno en la campaña para apoyar a su candidato, Iván Cepeda, que se enfrentará con el derechista Abelardo de la Espriella.

Una suspensión de este tipo no tiene antecedentes en Colombia, ya que debería ser aprobada primero por los diputados como cámara acusadora y luego ser resuelta por el Senado.

De concretarse esta medida Petro sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo, aunque la decisión final dependerá del Senado, único que tiene la potestad para hacerlo.

Arizabaleta argumentó su decisión en que puede ordenar la suspensión provisional del mandatario “siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación”.

La medida plantea serias dudas jurídicas porque las decisiones de la Comisión de Acusación usualmente deben ser sometidas ante el plenario de ese mismo organo y luego llevada al recinto de sesiones para que lo apruebe la cámara y lo eleve al Senado.

Fuentes parlamentarias citadas por el rotativo El Tiempo de Bogotá señalaron que medidas como esta ya fueron descartadas por la cámara en el pasado debido a su dudosa validez legal.