Bomberos voluntarios tendrán una certificación clave para trámites y subsidios

La Agencia Federal de Emergencias aprobó una nómina nacional de entidades reconocidas. El certificado servirá para acreditar vigencia ante organismos públicos.
 
Argentina10/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Agencia Federal de Emergencias aprobó la nómina de entidades con reconocimiento vigente en el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios.

La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante la Resolución 7/2026. El listado incluye a las entidades reconocidas al 30 de abril de 2026.

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Para qué servirá

El certificado permitirá que cada entidad pueda acreditar su inscripción y reconocimiento ante organismos nacionales y provinciales.

Esto es clave para acceder a beneficios, franquicias, exenciones y otros trámites vinculados al funcionamiento de los cuarteles.

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Vigencia anual

La acreditación tendrá vigencia desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027.

El documento será emitido de forma individual y deberá incluir datos como nombre de la entidad, CUIT, acto administrativo de reconocimiento, período de vigencia y autoridad emisora.

En Salta, la medida puede facilitar gestiones administrativas de los cuarteles inscriptos, especialmente en localidades donde los bomberos voluntarios cumplen un rol central ante incendios, siniestros viales y emergencias climáticas.

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