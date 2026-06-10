Trasplantes: implementan firma electrónica para agilizar listas de espera y donaciones

El INCUCAI aprobó la implementación de firma electrónica en todos los procesos gestionados a través del SINTRA, el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 199/2026, publicada este miércoles 10 de junio en el Boletín Oficial.

Qué trámites alcanza

El nuevo mecanismo se aplicará en documentos, certificaciones, actas de distribución y constancias generadas en soporte electrónico dentro del sistema de procuración y trasplante.

También alcanzará procesos vinculados a la inscripción en lista de espera, donación y distribución de órganos y tejidos, logística, fiscalización y trámites administrativos.

Más seguridad y menos papel

El organismo explicó que la transformación digital busca reducir el uso de papel, mejorar los tiempos de fiscalización y dar mayor seguridad a la información sanitaria.

La resolución también menciona el uso de tecnología blockchain para garantizar trazabilidad, transparencia e inalterabilidad en los actos registrados.

Hasta que la implementación sea plena, los equipos intervinientes podrán continuar con los procedimientos vigentes.