Trasplantes: implementan firma electrónica para agilizar listas de espera y donaciones

El INCUCAI aprobó el uso de firma electrónica en el sistema nacional de procuración y trasplante. La medida busca dar más trazabilidad, seguridad y rapidez a trámites sensibles para pacientes y equipos médicos.
 
Argentina10/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El INCUCAI aprobó la implementación de firma electrónica en todos los procesos gestionados a través del SINTRA, el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 199/2026, publicada este miércoles 10 de junio en el Boletín Oficial.

Qué trámites alcanza

El nuevo mecanismo se aplicará en documentos, certificaciones, actas de distribución y constancias generadas en soporte electrónico dentro del sistema de procuración y trasplante.

También alcanzará procesos vinculados a la inscripción en lista de espera, donación y distribución de órganos y tejidos, logística, fiscalización y trámites administrativos.

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Más seguridad y menos papel

El organismo explicó que la transformación digital busca reducir el uso de papel, mejorar los tiempos de fiscalización y dar mayor seguridad a la información sanitaria.

La resolución también menciona el uso de tecnología blockchain para garantizar trazabilidad, transparencia e inalterabilidad en los actos registrados.

Hasta que la implementación sea plena, los equipos intervinientes podrán continuar con los procedimientos vigentes.

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