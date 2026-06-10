Los turistas podrán comprar sin impuestos en fronteras terrestres: cómo funcionará el nuevo régimen
El Gobierno nacional oficializó la creación del Régimen de Tiendas Libres de Impuestos en Frontera Terrestre, una medida que habilita la venta minorista de mercaderías nacionales o extranjeras sin finalidad comercial para viajeros que ingresen o salgan del país.
La decisión fue publicada este miércoles 10 de junio en el Boletín Oficial, mediante el Decreto 438/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.
Impacto posible en Salta
La medida puede tener impacto en provincias de frontera como Salta, especialmente en zonas con circulación internacional, comercio regional y actividad turística.
El régimen establece que las tiendas deberán instalarse en pasos fronterizos habilitados o en espacios autorizados por ARCA, donde pueda realizarse el control aduanero correspondiente.
Para su funcionamiento, cada tienda necesitará autorización comercial previa del Ministerio de Economía y habilitación aduanera de ARCA.
Comercio, turismo y controles
El decreto apunta a promover la competitividad de las zonas fronterizas, incentivar el comercio regional y fortalecer la actividad turística.
Sin embargo, la operatoria estará sujeta al régimen de equipaje, con franquicias, topes, periodicidad y controles establecidos por la normativa aduanera.
El régimen entrará en vigencia al día siguiente de su publicación, aunque su aplicación efectiva dependerá de normas complementarias que deberán dictar Economía y ARCA en un plazo máximo de 30 días.