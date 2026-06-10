Dónde conseguir la garrafa de 10 kg a $24.000 este miércoles

El programa Garrafa Federal y Segura continúa este miércoles en la ciudad de Salta con operativos de distribución en distintos barrios, para facilitar el acceso de los vecinos al gas envasado.

Según informaron desde el Gobierno provincial, el valor actualizado de la garrafa de 10 kilos es de $24.000, tanto en los puntos oficiales como en los espacios habilitados por las empresas distribuidoras.

Durante la jornada, los puntos de distribución serán los siguientes:

8.30 a 9.00: CIC barrio Constitución.

9.15 a 9.45: barrio Santa Rita, garita de la Virgen.

10.00 a 10.30: barrio Progreso, lote 25.

13.00 a 13.30: barrio Atocha.

14.30 a 15.00: iglesia barrio San Rafael.

15.15 a 15.45: Villa Asunción, centro vecinal.

16.00 a 16.30: Villa Lavalle, bajada de Lavalle.

Desde el área de Participación Ciudadana recordaron que el operativo busca garantizar el acceso al gas envasado a un precio diferencial, especialmente en el actual contexto económico.

Además, el programa también se desarrolla en el interior provincial. Este miércoles llegará a localidades como General Güemes, Metán, El Carril, La Viña y Las Lajitas, entre otras.

Se recomienda a los vecinos asistir con el envase en condiciones y respetar los horarios establecidos, ya que la atención se realiza por orden de llegada.