Orán: una mujer sufrió graves quemaduras y el acusado permanece prófugo

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, investiga un hecho ocurrido el pasado 22 de mayo en esa ciudad, donde una mujer de 27 años ingresó al hospital local con quemaduras en el rostro y en el cuello, indicando que el causante sería un hombre con el que mantenía una relación de pareja.

Desde la Fiscalía se dispusieron todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido y se solicitó la detención del sospechoso, quien permanece prófugo. Las tareas de campo se encuentran a cargo de personal de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

En las actuaciones consta que la pareja registra antecedentes de violencia, y que previamente al hecho investigado, el sospechoso fue imputado por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán, a cargo de la fiscal penal Claudia Carreras, como autor del delito de lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia en perjuicio de la misma mujer.

Oportunamente la fiscal Carreras solicitó la prisión preventiva del hombre de 27 años y en audiencia flexible y multipropósito, fijada por la OfiJu para resolver el pedido, el pasado 16 de abril, el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, no hizo lugar a la petición de la representante del Ministerio Público Fiscal y ordenó su inmediata libertad.

Cabe destacar que la fiscal Carreras apeló la resolución del juez Oyarzú y este lunes 8 de junio en audiencia ante la Sala II del Tribunal de Impugnación, el juez de Impugnación Guillermo Poliotto, resolvió hacer lugar al recurso de apelación y ordenar la inmediata detención de Jorge Fernando Carrizo bajo la modalidad prisión preventiva y lo declaró en rebeldía.

En tanto, los familiares de la víctima denunciaron que la mujer se ausentó de su hogar, evadiendo la custodia dispuesta en su protección, por lo que se trabaja en dar con su paradero, considerando la situación de absoluta vulnerabilidad en la que se encuentra.

Se solicita a la comunidad, que aquella persona que pueda aportar datos ciertos del paradero del sospechoso y/o de la mujer damnificada, se comunique con la dependencia policial más próxima o al Sistema de Emergencia 911.