Fue a verificar un vehículo y descubrieron que tenía pedido de secuestro por robo

Un vehículo con pedido de secuestro por una causa de robo en Buenos Aires fue detectado durante una verificación policial realizada en la planta verificadora de barrio Scalabrini Ortiz, en la ciudad de Salta.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Sustracción de Automotores, quienes revisaron el rodado y advirtieron que la numeración del chasis y del motor se encontraba adulterada.

El vehículo tenía pedido de secuestro

Tras corroborar los datos originales, los investigadores constataron que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente por una causa de robo iniciada en la provincia de Buenos Aires.

Ante esa situación, el rodado fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia.

Demorado por encubrimiento

El poseedor del vehículo fue demorado por el delito de encubrimiento, mientras avanza la investigación para determinar cómo llegó el rodado a Salta y en qué circunstancias era utilizado.

En la causa intervino la Fiscalía Penal 3.