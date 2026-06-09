Impulsan la donación de un terreno a la Fundación ANPUY para fortalecer su labor educativa

La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que autoriza a la Provincia a transferir, en carácter de donación, un terreno a la Fundación ANPUY.

En tal sentido, la diputada Mónica Juárez destaco que la organización trabajar desde 1995 en el desarrollo de programas educativos y de acompañamiento social en diferentes puntos de la provincia, con especial presencia en comunidades alejadas y de difícil acceso.

La iniciativa busca fortalecer el trabajo que la institución lleva adelante desde hace casi 30 años, promoviendo oportunidades de desarrollo para niños, adolescentes y jóvenes a través de distintos programas de formación, contención y acompañamiento educativo.

“Me dio mucho orgullo escuchar cómo trabajan en cada uno de los programas y ver cómo la fundación está presente incluso en localidades inhóspitas, acompañando a quienes más lo necesitan”, expresó la legisladora.

Señaló que, según los datos presentados por la entidad, actualmente brinda acompañamiento educativo a 113 niños, 360 adolescentes, 91 jóvenes y 239 familias. Además, trabaja junto a 213 escuelas y ha otorgado 528 becas destinadas a favorecer la continuidad de estudios superiores y técnicos.

Finalmente, explicó que entre sus principales iniciativas se encuentran el Centro ANPUY, el Programa de Futuros Egresados, las jornadas de trabajo comunitario y las acciones que desarrolla en la Puna salteña. También destacó el programa de becas universitarias y terciarias, una herramienta clave para garantizar el acceso y la permanencia de estudiantes en el sistema educativo.

El proyecto pasa al Senado en revisión.