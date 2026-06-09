Proponen establecer acciones permanentes de prevención de las estafas virtuales

La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que establece acciones permanentes de prevención, concientización y educación destinadas a evitar estafas telefónicas, digitales y en entornos virtuales.

En tal sentido, la diputada Socorro Villamayor informó que 2025 cerró con un aumento significativo de las estafas virtuales y se prevé que estos números se incrementen ya que el 76% de la población manifiesta que, de una u otra forma, ha sido víctima de una estafa de este tipo.

“Nosotros no podemos establecer tipos delictivos, pero podemos establecer un marco normativo para que, en la articulación constante con privados, bancos y empresas de telecomunicaciones, se llegue a acuerdos para que se generen acciones de prevención”, completó la legisladora.

Concluyendo, Villamayor consideró que la coordinación Estado/empresas logrará mayor difusión sobre la posibilidad de caer en una estafa.

El proyecto, aprobado, pasa al Senado en revisión.