Buscan que dependencias públicas y empresas garanticen la opción de la atención personalizada

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al proyecto de ley que establece modificaciones y aditamentos a la ley provincial 7800, norma que refiere a la protección del usuario y los consumidores.

En este caso, se incorpora la obligatoriedad para dependencias públicas y empresas privadas de ofrecer la opción de una atención personalizada.

“Vivimos una época donde los asistentes virtuales han transformado las distintas situaciones que vive la sociedad”, aseguró el diputado Juan José Esteban al momento de tomar la palabra.

Explicó que, si bien los cambios tecnológicos son importantes, hay miles de salteños que “quedan atrapados en los sistemas automatizados sin poder conseguir respuestas y soluciones”.

“Creo que es importante humanizar la atención del ciudadano en estos tiempos donde la tecnología va a avanzando. La tecnología debe estar al servicio de las personas y no al revés”, sentenció el legislador.