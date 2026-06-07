Argentina venció 2-0 a Honduras en el primer ensayo rumbo al Mundial 2026

Argentina le ganó 2 a 0 a Honduras en el Kyle Field de Texas y completó una noche redonda en su primer amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026.

Luego del duro golpe que significó la baja de Balerdi por lesión para la Copa del Mundo, la Albiceleste se impuso con goles de Lautaro Martínez, de penal, y Giuliano Simeone, tras una gran jugada colectiva.

El partido, desde el inicio, tuvo a un equipo que tomó el protagonismo: Argentina, que no contó con Lionel Messi, quien se recupera de una sobrecarga muscular y siguió el encuentro desde el banco.

Los dirigidos por Lionel Scaloni se hicieron cargo posicional y posesionalmente, dominando a una H que decidió replegarse y esperar, cerca de Menjívar, su capitán y arquero, buscando una oportunidad para atacar de contra.

En los primeros minutos, emergió la figura de Giuliano Simeone por la izquierda, preocupando al rival y generando un par de situaciones, primero para hacerse espacio y rematar de afuera y luego para asistir a Lautaro Martínez, que tampoco pudo con el arquero de cabeza.

Sin embargo, pasaba el tiempo y la Albiceleste, más allá de controlar el cotejo y jugar muy lejos de Juan Musso, solo generaba (limitado) peligro con algunos tiros lejanos, la única vía para superar el cerrojo defensivo del elenco centroamericano.

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El Toro, uno de los pocos habituales titulares que jugaron desde el arranque (Otamendi y Tagliafico, los otros), no estaba preciso en la definición y Argentina parecía lejos del 1 a 0, pese a que por jerarquía e iniciativa pudiera llegar en cualquier momento.

Y, con un destello de calidad, se terminó generando la apertura del marcador: Gio Lo Celso pateó de afuera del área y estuvo a punto de anotar un golazo, pero el travesaño se lo negó. Tras el rebote, Meléndez pisó a Tagliafico y le hizo penal.

Lautaro, el segundo máximo goleador de la era Scaloni tras Messi, se hizo cargo y no falló, rompiendo el cero a los 37 minutos.

En el tramo final de la etapa inicial, Argentina, que había manejado la pelota en el mediocampo con Barco, Palacios y Lo Celso, encontró un poco de claridad en Almada y coqueteó con el segundo tanto, pero ni la definición de Simeone ni la chilena de Licha Martínez llegaron a buen puerto.

De cara al complemento, Scaloni optó por dos modificaciones: mandó a la cancha a Rodrigo De Paul y Facundo Medina en lugar de Valentín Barco y Nicolás Tagliafico.

En la primera jugada, Medina se vistió de asistidor y le dio un gran pase a Almada, que no llegó a definir cómodo, impactando desde el vamos en el partido.

Pero la dinámica del juego ya era otra, con el conjunto rioplatense juntando pases con más sentido y aproximándose más cerca al arco rival, aprovechando también los espacios concedidos.

Almada, de nuevo, definió mal tras un pase de Simeone, y fue el propio Giuliano el que coronó una gran jugada colectiva para el 2 a 0 a los 54 minutos: todo empezó entre los centrales, De Paul tocó con Lo Celso y este jugó para Lautaro, que habilitó de taco a Simeone.

El atacante de Atlético Madrid, entrando en esta ocasión por la derecha, definió con autoridad y amplió diferencias.

Tras este gol, posible por una muy buena elaboración colectiva (en dos posteriores, con muchísimos pases, la Albiceleste quedó a tiro del tercero), Scaloni volvió a hacer cambios: entraron Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, José López y Cuti Romero, que no sumaba minutos desde que se lesionó el 12 de abril, y salieron Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lisandro Martínez.

En paralelo, el español José Francisco Molina, DT de Honduras y excompañero de Scaloni en Deportivo La Coruña, también hacía modificaciones, empezando a desvirtuarse por tantos cambios el encuentro.

Pese a los múltiples cambios, la postura de Argentina ya era otra, con De Paul y Palacios monopolizando las pelotas que pasaban por el medio y el resto del equipo llegando al área: lo que en el primer tiempo eran tiros de afuera, en el segundo terminaba con peligrosas escaladas hasta cerca de Menjívar.

El tramo final del partido dio lugar para momentos inolvidables: Santiago Beltrán, Tomás Aranda, Nicolás Capaldo y Joaquín Freitas hicieron sus debuts en la Selección Argentina, jugando los últimos minutos de la noche.

El juvenil de Boca, de hecho, estuvo cerca de convertir el triunfo en goleada, pero Menjívar lo evitó.

En definitiva, fue victoria sin sobresaltos para Argentina en una noche más que correcta: no solo cumplió con la victoria, sino que pudo probar variantes, dosificó cargas y no sufrió ninguna nueva baja por lesión, tras la mala noticia que significó la desafectación de Balerdi.

El próximo martes, a partir de las 21:30 ARG, la Albiceleste jugará su segundo y último amistoso contra Islandia en Alabama, paso previo al debut mundialista frente a Argelia, el martes 16 de junio en Kansas City.

Con información de ESPN