Prohíben las figuritas del Mundial en una escuela

Las autoridades de un colegio privado de la provincia de Mendoza les pidieron a las familias de los alumnos que los niños y adolescentes no lleven las figuritas del álbum del Mundial de fútbol 2026 al establecimiento educativo para evitar conflictos y peleas entre ellos y también para que no se distraigan en clase.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la decisión fue de los directivos del Colegio Nadino, una institución religiosa ubicada en la Sexta Sección de la capital mendocina y la misma fue comunicada a los padres mediante un mensaje de WhatsApp solicitando colaboración para impedir que los alumnos lleven álbumes y sobres a la escuela para evitar situaciones de “desconcentración y alboroto” dentro de las aulas.

En tanto, trascendió que desde el colegio señalaron que los intercambios y conversaciones vinculadas a la colección ya no sucedían solo durante los recreos, sino que también pasaban en horarios de clases y esto generaba distracción entre los estudiantes, desconcentración en el aula y dificultades para llevar a cabo el ritmo pedagógico previsto por los docentes.

También, indicaron que el intercambio de figuritas había derivado en conflictos entre algunos alumnos mientras se hacían los canjes y que, en varias oportunidades, debieron intervenir maestros y directivos para evitar que el conflicto sea mayor.