“El salteño se llama Güemes”: los gauchos defienden subsidios para los fogones

El presidente de la Agrupación Tradicional de Gauchos de Güemes, Sergio Salvador Marinaro, se refirió a la posibilidad de que el sector busque subsidios provinciales para la realización del tradicional fogón en Salta y planteó que la actividad gaucha debe ser entendida como una expresión cultural que involucra a toda la provincia de Salta.

Por Aries, Marinaro destacó que la tradición gaucha no puede reducirse a una organización puntual, sino que forma parte de una identidad colectiva profundamente arraigada en la sociedad salteña.

“Esto no lo tienen que ver como que son los gauchos. Esto es una cultura provincial”, expresó, al remarcar que el fenómeno trasciende a la agrupación que él preside.

En ese sentido, sostuvo que el “gaucho salteño” representa una figura cultural que identifica a la provincia y que está presente en distintas generaciones y familias.

“El salteño tiene nombre y apellido, se llama Martín Miguel de Güemes”, señaló, en referencia al héroe gaucho, y agregó que la tradición se expresa en prácticas compartidas como los desfiles y las actividades tradicionales que se replican en distintos puntos del territorio.

Marinaro también planteó que la cultura gaucha no pertenece exclusivamente a una institución, sino que es parte del entramado social de Salta. “Esto no es de la agrupación nada más, esto es del gaucho salteño”, afirmó.

Asimismo, consideró que estas expresiones culturales deben ser protegidas y valoradas de manera colectiva, más allá de debates políticos o institucionales.

“Lo que tenemos que cuidar es la cultura del salteño. Así como cuidamos el poncho o la vestimenta tradicional, esto lo tenemos que hacer entre todos”, concluyó.