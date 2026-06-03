Neblina, lloviznas y baches: piden extremar la precaución en las rutas de Salta

Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución este miércoles debido a la presencia de neblina, lloviznas, calzadas resbaladizas y trabajos de mantenimiento en distintos corredores viales de la provincia.
 
Salta03/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

rutas 2026

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que las rutas nacionales y provinciales permanecen transitables, aunque con múltiples advertencias por condiciones climáticas adversas y el deterioro de algunos tramos. La principal recomendación es reducir la velocidad y extremar los cuidados durante las primeras horas de la mañana.

Neblina y lloviznas complican la circulación

Las condiciones meteorológicas afectan principalmente a sectores de Salta Capital, La Caldera, Orán y Anta, donde se registran neblinas matinales, lloviznas, baja visibilidad y calzadas resbaladizas.

Además, se reporta acumulación de agua sobre banquinas en distintos tramos de las rutas nacionales 34, 16 y 9, situación que obliga a circular con mayor atención.

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Rutas nacionales con advertencias

Entre los corredores que presentan mayores complicaciones se encuentra la Ruta Nacional 34, tanto en el tramo Pichanal–Embarcación como entre Tartagal y Salvador Mazza, donde se registran baches de gran tamaño, banquinas irregulares, animales sueltos y falta de mantenimiento.

En la Ruta Nacional 50, a la altura del Río Pescado, el tránsito circula por media calzada debido a trabajos de mantenimiento. También se realizan controles de Gendarmería Nacional.

Por su parte, la Ruta Nacional 51, que conecta con la Puna salteña, presenta sectores con hielo, calzada irregular y maquinaria vial trabajando en distintos puntos.

Precaución en los Valles Calchaquíes

Las rutas 40 y 68 continúan transitables, aunque con restricciones por obras viales, maquinaria pesada y riesgo de deslizamientos en zonas como La Yesera, Garganta del Diablo, Cachi y La Poma.

Las autoridades también recomendaron especial atención en la Ruta Provincial 33, camino a Cachi, debido a la presencia de neblina, escarcha y baja visibilidad durante las primeras horas del día.

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Las rutas más complicadas

Entre los sectores que requieren mayor precaución figuran:

  • Ruta Nacional 34: baches, animales sueltos y falta de mantenimiento.
  • Ruta Nacional 16: tránsito pesado y deterioro de calzada.
  • Ruta Nacional 51: hielo y maquinaria trabajando.
  • Ruta Provincial 33: neblina y escarcha.
  • Ruta Provincial 56: bancos de arena, pozos y calamina.
  • Ruta Provincial 133 (Iruya): camino de cornisa sin pavimentar.

Las autoridades recordaron que el estado de las rutas puede modificarse durante la jornada en función de las condiciones meteorológicas.

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