Destino Potencia Metán entra en la etapa final con 150 emprendedores

Destino Potencia Metán entra en su etapa final con la participación de 150 emprendedores seleccionados. La feria se realizará del 12 al 14 de junio en el predio Granadero Díaz, con entrada libre y gratuita.

La propuesta reunirá emprendimientos, gastronomía, espectáculos y actividades para toda la familia. El jueves 11 se realizará el armado de stands y una conferencia de prensa, mientras que la inauguración oficial será el viernes 12 a las 18.

Cronograma general

Viernes 12 de junio

* 18:00 hs: inauguración oficial de Destino Potencia Metán.

* 22:00 hs: cierre de ingreso al público.

Sábado 13 de junio

* 12:00 hs: apertura al público.

* 22:00 hs: cierre de ingreso al público.

Domingo 14 de junio

* 10:00 hs: apertura al público.

* 22:00 hs: cierre del evento.

Destino Potencia Metán se desarrollará del 12 al 14 de junio en el predio Granadero Díaz y volverá a reunir a emprendedores de toda la provincia en una propuesta que promueve el desarrollo económico, la innovación y el crecimiento regional.