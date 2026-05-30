El Hospital de Salud Animal no atenderá este sábado por fumigación

El Hospital Municipal de Salud Animal no atenderá este sábado 30 de mayo debido a tareas de fumigación programadas por la Municipalidad de Salta.

La medida busca resguardar la seguridad de los trabajadores, vecinos y animales de compañía que concurren habitualmente al establecimiento ubicado en Lavalle 542.

Cuándo vuelve la atención

Desde la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis informaron que los servicios se retomarán normalmente el lunes 1° de junio.

Quienes necesiten acceder al servicio de castración la próxima semana deberán solicitar turno hasta este viernes, por la vía habitual.

Cómo pedir turno para castraciones

Los turnos para castración se otorgan a través del número 3875 66-8872.

En tanto, las vacunaciones antirrábicas, desparasitaciones y atención veterinaria general se realizan por orden de llegada en el Hospital de Salud Animal.