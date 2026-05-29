Milei reorganizó el Ministerio de Justicia y modificó su estructura interna

El Decreto 404/2026 reemplaza el organigrama del Ministerio de Justicia e incorpora modificaciones en áreas clave. La medida forma parte del reordenamiento administrativo del Gobierno nacional.
 
Política29/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional dispuso una nueva reorganización del Ministerio de Justicia, mediante cambios en su estructura interna y en sus áreas de funcionamiento.

La decisión fue oficializada este viernes en el Boletín Oficial, a través del Decreto 404/2026.

La norma sustituye el organigrama aprobado por el Decreto 50/2019 y establece una nueva conformación para el ministerio, con áreas como la Secretaría de Coordinación Administrativa, la Secretaría de Justicia y la Secretaría de Políticas de Vinculación Ciudadana.

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También se incorporan y homologan cargos dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, según lo dispuesto en los anexos publicados por el Boletín Oficial.

El Ejecutivo justificó la medida en la necesidad de mejorar la gestión de las competencias asignadas al Ministerio de Justicia.

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