El debate basado en las ideas, la necesidad y la historia

Esperemos y más vale que sea un invierno con gas en la casa, en las estaciones de GNC y en las fábricas salteñas. Como dice el gobernador Gustavo Sáenz, que no nos vuelva a fallar la improvisación del Gobierno Nacional y terminen interrumpiendo el suministro —una vez más— en toda nuestra región.

Ayer en el Senado de la Provincia se vivieron varias discusiones acaloradas. En buena hora. La democracia se fortalece cuando los hombres debaten y confrontan proyectos. Es lo que se está viendo nítidamente en Salta. Pero lamentablemente la oposición decidió pararse en la vereda de la crítica por la crítica misma, y eso no es tan constructivo. La política pierde sentido cuando se rebaja la vara del debate y se abandonan los matices en favor del fanatismo. Es valiosa la crítica más no la indiferencia o la ignorancia. No se puede tapar con retórica el trabajo y la gestión que se está haciendo en nuestra provincia contra viento y marea.

Sería tan bueno que teniendo línea directa con los despachos de la Casa Rosada ayuden a gestionar soluciones para los salteños, que reclamen por las obras de infraestructura que dejaron de financiar, por ejemplo, o que presionen para que se garantice el abastecimiento de gas para Salta en estos meses complejos… Sin embargo, lamentablemente muchos ya están pensando más en las elecciones del 2027 que en el día a día de una Salta que nos necesita a todos gestionando soluciones concretas.

Vengo de participar de la conmemoración por el Día del Ejército. Una fuerza que nació para defender la Patria. El destino que le dio origen no ha cambiado. Es la determinación de Cornelio Saavedra y la incipiente revolución de Mayo. La fuerza de San Martín liberando un continente, entendiendo que ni siquiera las naciones pueden salvarse solas. Es el ejército de Manuel Belgrano y del General Güemes, que hicieron la independencia posible con la decisión y la entrega de todo un pueblo que habitaba nuestra indómita geografía. Hay que repasar la historia, ahí vamos a encontrar muchas más pistas sobre el futuro que en las alucinaciones de la inteligencia artificial.

Y eso me lleva a un último tema que no quiero dejar de mencionar y sobre el que volveré en columnas próximas. Esta semana el Papa León XIV dio a conocer la encíclica Magnifica Humanitas. Su publicación coincide con la que presentó su antecesor León XIII 135 años antes: la Rerum Novarum. Una encíclica que desafió a toda su época, puso al hombre en el centro de la revolución industrial moderna e inauguró la doctrina social de la Iglesia. Otra vez la historia nos pone frente a debates tan urgentes y dramáticos como entonces. La humanidad no puede ser el insumo de las máquinas o a penas un costo productivo indeseable, ni en en siglo XIX ni ahora. Otra vez la sociedad está llamada a resistir, a reinterpretar su propósito y a reconstruir el espíritu de la única realización posible: la realización colectiva.