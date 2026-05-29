El debate basado en las ideas, la necesidad y la historia

Recién me estoy terminando de reponer de un resfrío que me obligó a parar la pelota unos días y trabajar desde casa. Para los inquietos es todo un desafío, pero hay que hacerle caso a los médicos y a la familia: cuidarse porque todavía tenemos que pasar el invierno y los meteorólogos advirtieron que será con un frío bastante intenso.
Opinión29/05/2026 Antonio Marocco

MAROCCO 29-05

Esperemos y más vale que sea un invierno con gas en la casa, en las estaciones de GNC y en las fábricas salteñas. Como dice el gobernador Gustavo Sáenz, que no nos vuelva a fallar la improvisación del Gobierno Nacional y terminen interrumpiendo el suministro —una vez más— en toda nuestra región.

Ayer en el Senado de la Provincia se vivieron varias discusiones acaloradas. En buena hora. La democracia se fortalece cuando los hombres debaten y confrontan proyectos. Es lo que se está viendo nítidamente en Salta. Pero lamentablemente la oposición decidió pararse en la vereda de la crítica por la crítica misma, y eso no es tan constructivo. La política pierde sentido cuando se rebaja la vara del debate y se abandonan los matices en favor del fanatismo. Es valiosa la crítica más no la indiferencia o la ignorancia. No se puede tapar con retórica el trabajo y la gestión que se está haciendo en nuestra provincia contra viento y marea.

Sería tan bueno que teniendo línea directa con los despachos de la Casa Rosada ayuden a gestionar soluciones para los salteños, que reclamen por las obras de infraestructura que dejaron de financiar, por ejemplo, o que presionen para que se garantice el abastecimiento de gas para Salta en estos meses complejos… Sin embargo, lamentablemente muchos ya están pensando más en las elecciones del 2027 que en el día a día de una Salta que nos necesita a todos gestionando soluciones concretas.

Vengo de participar de la conmemoración por el Día del Ejército. Una fuerza que nació para defender la Patria. El destino que le dio origen no ha cambiado. Es la determinación de Cornelio Saavedra y la incipiente revolución de Mayo. La fuerza de San Martín liberando un continente, entendiendo que ni siquiera las naciones pueden salvarse solas. Es el ejército de Manuel Belgrano y del General Güemes, que hicieron la independencia posible con la decisión y la entrega de todo un pueblo que habitaba nuestra indómita geografía. Hay que repasar la historia, ahí vamos a encontrar muchas más pistas sobre el futuro que en las alucinaciones de la inteligencia artificial.

Y eso me lleva a un último tema que no quiero dejar de mencionar y sobre el que volveré en columnas próximas. Esta semana el Papa León XIV dio a conocer la encíclica Magnifica Humanitas. Su publicación coincide con la que presentó su antecesor León XIII 135 años antes: la Rerum Novarum. Una encíclica que desafió a toda su época, puso al hombre en el centro de la revolución industrial moderna e inauguró la doctrina social de la Iglesia. Otra vez la historia nos pone frente a debates tan urgentes y dramáticos como entonces. La humanidad no puede ser el insumo de las máquinas o a penas un costo productivo indeseable, ni en en siglo XIX ni ahora. Otra vez la sociedad está llamada a resistir, a reinterpretar su propósito y a reconstruir el espíritu de la única realización posible: la realización colectiva. 

Te puede interesar
EDIT 29-05

Límite

Opinión29/05/2026
Las complicaciones financieras de la administración provincial han comenzado a manifestar situaciones de impacto social. La prestación del servicio de autotransporte de pasajeros ha ingresado en una zona de riesgo, que puede afectar a una importante área geográfica y a un importante volumen de usuarios.
Frase 1920 x 1080 Mundialista

Advertencia

Opinión28/05/2026
Se prepara una reforma tributaria, propósito expuesto en el Pacto de Mayo. Ahora la empuja el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno Nacional trata de sumar a los gobernadores avanzando en un pacto fiscal. 
Frase 1920 x 1080 Mundialista

Condena

Opinión27/05/2026
Quedó ratificada una condena en contra de la Provincia de Salta. Es por la expropiación de Enjasa, por la que deberá pagar más de 45 mil millones de dólares según la estimación conocida este miércoles. No es un tema que haya estado en el debate público en la última década y media, que es el tiempo que ocupó un proceso iniciado por la decisión política del  entonces gobernador Juan Manuel Urtubey.
MONICA JUAREZ 27-05

Panelistas

Mónica Juárez
Opinión27/05/2026
Hay algo fascinante en la política argentina contemporánea: ya no alcanza con gobernar. Ahora también hay que rendir en cámara, tener timing, saber rematar una frase y, si es posible, generar un clip viral antes de que termine la entrevista.
Frase 1920 x 1080 Mundialista

Demanda

Opinión26/05/2026
En seguridad no se gasta, se invierte, es la consigna que sostienen los gobernadores del NOA. En el marco del Consejo de Seguridad Interior de la región repasaron la situación en las cinco provincias que la integran, centrándose especialmente en la problemática de la frontera. Son preocupantes los datos vinculados a las actividades del crimen organizado.
Lo más visto
Inteligencia-artificial-con-reglas-claras-en-el-Estado-bonaerense

Inteligencia artificial: Salta regula su uso dentro del Estado

Ivana Chañi
Salta29/05/2026
La Provincia aprobó un protocolo para regular la implementación y utilización de herramientas de inteligencia artificial y sistemas generativos dentro de los organismos estatales. La medida busca ordenar una tecnología que gana espacio en la gestión pública.
 
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail