Pichetto descartó una “avenida del medio” y anticipó una fuerte polarización en 2027

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto anticipó, en diálogo con el corresponsal de Aries en Buenos Aires, que el escenario presidencial de 2027 estará marcado por una fuerte polarización.

Pichetto sostuvo que el espacio de centro “se ha diluido” y vinculó esa situación con el desempeño electoral de candidatos federales en las últimas elecciones.

Como ejemplo, mencionó las dificultades de dirigentes como Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer para consolidar una alternativa competitiva desde el centro político.

Para Pichetto, el escenario que viene tendrá como protagonistas a La Libertad Avanza y a un frente nacional con eje en el Partido Justicialista, junto a otros sectores que puedan confluir en una propuesta común.

El dirigente contrapuso un modelo “capitalista productivo” con lo que definió como un modelo de “destrucción de la industria nacional” y pérdida de empleo.

También analizó el rol de Mauricio Macri, a quien ubicó en una tarea defensiva de reconstrucción del PRO para evitar que ese espacio sea absorbido por La Libertad Avanza.

Respecto al peronismo, Pichetto consideró que todavía no existe un liderazgo indiscutido y planteó que las primarias podrían ser el mecanismo para ordenar la candidatura presidencial.