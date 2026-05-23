Un detenido tras un allanamiento por grooming en Cerrillos

La investigación penal se inició a raíz de la denuncia formulada por la madre de la adolescente damnificada, lo que derivó en un allanamiento ejecutado por la División Trata de Personas.
Judiciales23/05/2026

GROOMING CERRILLOS

Efectivos pertenecientes a la Dirección General de Ciberseguridad de la Policía de Salta lograron detener este viernes a un hombre de 26 años en el marco de una investigación penal que se viene llevando adelante por una causa de grooming.

De acuerdo con los datos oficiales provistos por la fuerza de seguridad, las actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia radicada por la madre de la adolescente damnificada.

A partir de los elementos recolectados de manera técnica por los peritos, los investigadores pertenecientes a la División Trata de Personas procedieron a ejecutar una orden de allanamiento sobre una vivienda ubicada en la localidad de Cerrillos.

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Durante el procedimiento en el inmueble, los uniformados consiguieron detener al principal sospechoso e incautaron 1 teléfono celular junto a otros elementos informáticos de vital importancia para el avance de las pericias criminalísticas.

Intervino la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia y la Oficina Judicial de Garantías Centro.

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