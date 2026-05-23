Controlaban talleres de motos y secuestraron un vehículo con el motor adulterado

Efectivos pertenecientes a la división de motoristas del Centro de Coordinación Operativa de la Policía de Salta lograron recuperar y secuestrar una motocicleta que presentaba severas anomalías mecánicas en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

El procedimiento se originó este viernes en horas de la jornada laboral, en el marco de un relevamiento e inspección de rutina que los uniformados venían realizando en diferentes talleres mecánicos dedicados al rubro de los motovehículos en el norte provincial.

Al arribar a un establecimiento ubicado sobre la intersección de la calle Mitre y la calle E. Arias, el personal policial procedió a fiscalizar cada uno de los rodados que se encontraban en el lugar para verificar el estado de las patentes y las documentaciones correspondientes.

Fue en ese contexto donde los efectivos detectaron que una de las motocicletas presentaba una maniobra de adulteración grave, constatándose que tenía la numeración identificatoria de la pieza del motor completamente suprimida.

Ante esta clara infracción, el vehículo quedó inmediatamente secuestrado por las fuerzas de seguridad y se dio intervención formal a las autoridades de la Fiscalía Penal correspondiente de la zona para iniciar las investigaciones de rigor.