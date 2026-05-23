Secuestraron casi 10 kilos de carne podrida en un comercio

Efectivos pertenecientes a la División de la Policía Rural y Ambiental llevaron adelante un procedimiento preventivo en un establecimiento comercial de la localidad de Apolinario Saravia, en el departamento Anta. El control se concretó en un local ubicado sobre la calle 9 de Julio, donde los uniformados detectaron serias irregularidades en la conservación de la mercadería.

Al revisar las heladeras y los mostradores, se constató la presencia de casi 10 kilos de carne vacuna que no reunían las condiciones básicas para ser puestas a la venta. Ante el peligro inminente, se dispuso el secuestro inmediato de exactamente 9,700 kilogramos de productos cárnicos por considerarse altamente nocivos para la población.

Dueño del comercio quedó imputado por la presunta infracción al artículo 201 del Código Penal argentino, una figura legal muy estricta que sanciona de manera directa la comercialización y distribución de sustancias alimenticias peligrosas para la salud.

En el caso ya se encuentran trabajando de manera conjunta las autoridades de la Fiscalía Penal de Apolinario Saravia y los magistrados pertenecientes al Juzgado de Garantías con asiento en la ciudad de Joaquín V. González.