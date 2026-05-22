Trump desclasificó nuevos archivos sobre ovnis

La administración de Donald Trump difundió este jueves una nueva entrega de documentos desclasificados sobre fenómenos anómalos no identificados, en el marco de una iniciativa oficial que promete revelar archivos históricos vinculados a supuestos ovnis y encuentros registrados por las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Según informó el Departamento de Guerra de Estados Unidos en un comunicado oficial publicado el 22 de mayo, la documentación forma parte del programa “Presidential UAP Records System for Unidentified Encounters” (PURSUE), una plataforma lanzada el pasado 8 de mayo bajo el dominio oficial WAR.GOV/UFO.

“Hoy, el Departamento de Guerra publica la segunda entrega de archivos desclasificados e históricos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados”, señaló el vocero principal del Pentágono y asistente del secretario de Guerra para Asuntos Públicos, Sean Parnell. El funcionario agregó que “archivos adicionales serán publicados de forma gradual”.

De acuerdo con el comunicado, el sitio ya recibió “más de mil millones de visitas en todo el mundo” desde su lanzamiento, un dato que el gobierno de Trump interpretó como prueba del “interés sin precedentes” que genera el fenómeno ovni y del “histórico esfuerzo de transparencia” impulsado por la administración republicana.

La nueva tanda incluye fotos, documentos internos y 46 videos militares sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), cuya publicación había sido reclamada semanas atrás por legisladores estadounidenses, según reveló el diario británico Daily Mail.

Entre los materiales difundidos aparecen audios atribuidos a la misión Apollo 12 Moon Landing, en los que astronautas reportan objetos misteriosos mientras se encontraban en el espacio. También figuran informes sobre esferas naranjas brillantes rodeando un helicóptero militar, “bolas de fuego” detectadas en México y documentos de inteligencia relacionados con fenómenos observados cerca de instalaciones soviéticas de prueba de armamento.