Hasta la tarde habrá cortes de agua en la zona norte por turbiedad en las fuentes de captación

La empresa Aguas del Norte acaba de emitir un comunicado de afectación extraordinaria para este viernes veintidós de mayo. Debido a las intensas precipitaciones que se registraron en las últimas horas, se produjo un fuerte fenómeno de turbiedad en las principales fuentes de captación. Esto obligó a la compañía a implementar un régimen de baja presión y cortes totales del suministro en una enorme cantidad de barrios del sector norte de Salta Capital.

Según los plazos estimados por los equipos técnicos de la empresa, el horario estimado de finalización de esta contingencia está fijado para las catorce horas de hoy, momento en el que el servicio comenzará a volver a los hogares de manera paulatina.

La lista de barrios damnificados es muy extensa y abarca prácticamente a todo el norte capitalino. Entre las zonas afectadas se encuentran los complejos de Castañares en todos sus grupos, Ciudad del Milagro, Parque General Belgrano en todas sus etapas y el barrio Primero de Mayo. También están sufriendo la falta de agua los vecinos de Leopoldo Lugones, Quince de Febrero, Juan Pablo Segundo, La Unión, Juan Manuel de Rosas, el asentamiento del mismo nombre, La Tradición, Manuel J. Castilla, Quince de Septiembre, Patricia Heitmann, Balneario, Diecisiete de Octubre y el grupo de los Treinta y Un Dúplex del IPV.

Desde Aguas del Norte le recordaron a los usuarios que se encuentra activo el protocolo de asistencia de emergencia. Mientras dure el corte, se realizará la entrega gratuita de agua potable a través de camiones cisterna, dándole prioridad a los centros de salud y escuelas de la zona.

Para solicitar este servicio o realizar reclamos individuales, los vecinos pueden comunicarse de forma gratuita.