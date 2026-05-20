LLA propuso a De Elia y Pérez Estrada para la Auditoría General

Por Aries, el senador provincial de La Libertad Avanza, Roque Cornejo, aseguró que no existe diálogo con el oficialismo para definir la integración de la Auditoría General de la Provincia y reclamó que se respete la representación opositora prevista en la Constitución.

Cornejo explicó que el reclamo viene realizándose desde diciembre del año pasado y remarcó que seguirán insistiendo para que se garantice una integración “idónea e independiente” dentro del organismo de control. “No hay nada hablado, no hay nada acordado”, sostuvo.

El senador recordó que durante su paso por la Cámara de Diputados ya había cuestionado anteriores nombramientos por considerar que algunos auditores no representaban verdaderamente a la oposición y tampoco cumplían con los requisitos técnicos necesarios para el cargo. “Denunciamos que no tenían la idoneidad para afrontar esos cargos”, expresó.

En ese sentido, señaló que desde La Libertad Avanza ya presentaron formalmente candidatos para ocupar cargos en la Auditoría General. Según indicó, las propuestas son la doctora Silvia De Elia y el contador público nacional Martín Pérez Estrada.

Cornejo explicó que decidieron avanzar con las postulaciones para dejar constancia institucional del reclamo opositor mientras continúa la discusión por la composición del organismo.

Asimismo, volvió a apuntar contra el oficialismo provincial y aseguró que “siempre avanzan de espaldas a la Constitución”.