Advierten un “golpe importante” si quitan a Salta de Zonas Frías

La posible eliminación del beneficio de zona fría encendió la preocupación en Salta, donde usuarios de distintos departamentos podrían enfrentar aumentos de entre el 30% y el 50% en la tarifa de gas.

En Pelo y Barba por Aries, el abogado y especialista en derecho del consumidor Nicolás Zenteno advirtió que el régimen fue incorporado en base a “datos objetivos” vinculados al rigor climático de varias zonas de la provincia.

Zenteno recordó que el beneficio alcanza a departamentos como Capital, Cafayate, Cerrillos, Chicoana, La Caldera, La Viña, Rosario de Lerma y San Carlos, donde las bajas temperaturas invernales justificaron la inclusión dentro del esquema.

“El sentido era de justicia, no de comodidad”, sostuvo el exdefensor adjunto del Pueblo, al remarcar que en invierno el consumo de gas aumenta por una necesidad concreta de calefacción.

También aclaró que el régimen no implica una salida directa de fondos del Estado, sino que se financia mediante un fideicomiso integrado con aportes de los usuarios de gas de todo el país.

“Esto no lo paga el Estado. Todos los usuarios destinan un porcentaje de su factura para financiar este fideicomiso”, explicó.

Consultado sobre la posible creación de una zona cálida para sectores del norte salteño afectados por altas temperaturas, Zenteno consideró que una cosa no debería quitar la otra.

“Es como la frazada corta: si para tapar zona cálida saco zona fría, estoy haciendo una injusticia”, afirmó.

Finalmente, advirtió que la modificación tendrá impacto directo en el bolsillo de los salteños. “Va a ser un golpe importante para todos los usuarios de gas de la provincia”, concluyó.