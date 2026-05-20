Boca empató con Cruzeiro en La Bombonera y complicó su futuro en la Copa Libertadores

Un dolor de cabeza inesperado para todo el mundo Boca en el plano internacional. El conjunto xeneize empató 1-1 frente a Cruzeiro de Brasil en La Bombonera por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El equipo conducido técnicamente por Claudio Úbeda mostró un rendimiento que fue claramente de mayor a menor. Dejó pasar una oportunidad de oro para sellar su clasificación y ahora quedó en una posición sumamente complicada de cara a la última jornada de la fase de grupos.

El partido había comenzado de la mejor manera para el club de la Ribera. A los quince minutos del primer tiempo, el volante central Leandro Paredes ejecutó un tiro libre magistral desde el costado izquierdo. La pelota superó la resistencia del arquero visitante y el delantero uruguayo Miguel Merentiel metió el pie derecho sobre la línea para asegurar la apertura del marcador. Hasta ese momento, Boca controlaba las acciones y generaba las situaciones más claras de peligro.

Sin embargo, el complemento mostró una cara completamente distinta. A los ocho minutos de la segunda mitad, el defensor brasileño Fagner apareció sin marca tras un centro rasante y batió al arquero Leandro Brey para establecer el empate definitivo. La gran polémica de la noche llegó a los veintidós minutos, cuando el mediocampista Gerson vio la tarjeta roja directa tras una violenta patada contra la rodilla de Paredes. A pesar de jugar el tramo final con un futbolista de más, el azul y oro no tuvo ideas claras y casi lo pierde en el cierre por un contragolpe que tapó Brey de manera milagrosa.

Con este resultado, Cruzeiro se mantiene como líder del grupo con ocho unidades, mientras que Boca quedó como escolta con siete puntos. El panorama es tan ajustado que el equipo argentino podría finalizar la jornada fuera de la zona de clasificación si se dan otros resultados en la fecha. Todo se definirá el próximo jueves 28 de mayo a las veintiuna y treinta. En esa ocasión, Boca recibirá a la Universidad Católica de Chile en una auténtica final donde estará obligado a ganar para meterse en los octavos de final del certamen continental.

Con información de la Agencia Noticias Argentinas