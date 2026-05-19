Usó una promesa de trabajo para entrar a la casa de la víctima y abusarla: quedó imputado

Por indicación de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Celina Morales Torino, la auxiliar fiscal Silvia Paliza representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal, en la que se imputó a un hombre de 48 años por los delitos de abuso sexual con acceso carnal (seis hechos) y coacción (tres hechos), todo en concurso real. Asimismo se precisó cada uno de los hechos con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar y los elementos de convicción reunidos hasta el momento. En esa misma audiencia se peticionó la prisión preventiva ante la existencia de riesgos procesales.

El juez Gabriel González tuvo por formulada la imputación y dispuso la prisión preventiva del investigado.

La intervención de la Fiscalía comenzó a partir de la denuncia presentada el pasado 2 de mayo por una mujer que aseguró haber sido abusada sexualmente en su vivienda el día anterior.

Según su relato, había conocido al hombre meses antes y mantenía contacto con él por razones laborales, atento que le pedía ayuda para conseguir trabajo en la empresa donde él trabajaba. En ese contexto, el acusado se presentó el día del hecho en su domicilio y, luego de hablar sobre el tema laboral y pese a la negativa de la denunciante, la obligó en reiteradas oportunidades a mantener relaciones sexuales mediando violencia física y amenazas.

La denunciante ratificó posteriormente sus dichos en sede fiscal. Desde la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual se dispuso la realización de exámenes médicos, toma de muestras y recepción de testimonios de vecinos de la zona, entre otras medidas tendientes a acreditar el hecho.

Tras valorar los elementos reunidos, la Fiscalía formalizó la imputación del denunciado y solicitó su prisión preventiva.