Turistas francesas: periodistas denunciaron el secuestro de un equipo de filmación
Judiciales18/05/2026Ivana Chañi
Corresponsales franceses y periodistas locales emitieron un comunicado tras el procedimiento realizado con Beatriz Yapura. Negaron haber interferido en la diligencia judicial y rechazaron acusaciones vinculadas a una supuesta entrevista a una denunciante de Santos Clemente Vera.
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En el marco de la reapertura de la causa por el crimen de las turistas francesas, Beatriz Yapura se presentó voluntariamente para aportar muestras salivales destinadas a un cotejo genético. Su defensa aseguró que “nunca hubo rebeldía” y reclamó respeto por las garantías constitucionales.
La esposa de Santos Clemente Vera afirmó que nunca se negó a la prueba genética, cuestionó la falta de explicaciones durante el operativo y la negativa a la presencia de un perito de la defensa.“Yo solo pedía garantía de que esto se haga bien”, dijo.
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Fiscalía informó que la medida fue concretada de manera voluntaria en sede del CIF y permitirá comparar el perfil obtenido con evidencia genética incorporada a la investigación desde Francia. Del procedimiento participaron representantes de la defensa y el perito propuesto por la imputada.
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