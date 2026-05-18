Turistas francesas: periodistas denunciaron el secuestro de un equipo de filmación

Corresponsales franceses y periodistas locales que participaban de la filmación de una serie internacional denunciaron que personal policial impidió su trabajo y secuestró un equipo de filmación durante el procedimiento realizado con Beatriz Yapura, en el marco de la causa por el crimen de las turistas francesas.

En un comunicado, al que accedió Aries, los trabajadores de prensa señalaron que el viernes 15 de mayo entrevistaban a Yapura en un espacio público cuando, según afirmaron, personal policial “en forma compulsiva” se la llevó sin darles tiempo a quitarle el micrófono con el que estaban grabando.

El texto sostiene que los periodistas negaron haber interferido en el procedimiento o haber violado algún tipo de confidencialidad. También denunciaron que los efectivos actuaron con “hostilidad manifiesta” e impidieron su labor en el marco de la libertad de prensa.

La declaración pública se conoce luego de que el Ministerio Público Fiscal informara que la diligencia buscaba obtener una muestra de saliva de Yapura, autorizada por una sentencia judicial del juez de Garantías Ignacio Colombo. Según el comunicado oficial del MPF, la medida no pudo concretarse porque Yapura no prestó colaboración durante el procedimiento.

En ese mismo comunicado, la Unidad Fiscal sostuvo que durante la diligencia había periodistas locales y corresponsales franceses registrando lo ocurrido, y mencionó el secuestro de un micrófono inalámbrico que Yapura habría llevado oculto entre sus prendas.

Frente a esa versión, los corresponsales y periodistas rechazaron haber obstaculizado la actuación judicial. Además, negaron “en forma enfática” haber realizado una supuesta entrevista a una denunciante de Santos Clemente Vera, punto que también había sido mencionado por el Ministerio Público Fiscal en su publicación oficial.

El equipo periodístico informó que presentó una denuncia penal y solicitó el reintegro inmediato del material secuestrado. Según plantearon, el procedimiento se dio en un contexto de “manifiesta violación” a los derechos de una producción periodística internacional.

El caso suma un nuevo capítulo de tensión alrededor de la investigación por el crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, luego de que el Ministerio Público Fiscal defendiera la necesidad de avanzar con nuevos cotejos genéticos para determinar si el perfil femenino detectado por peritos franceses coincide con alguna de las personas citadas a toma de muestras.