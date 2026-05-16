El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho busca la FA Cup ante el temible Manchester City

El Chelsea, equipo en el que juegan los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, se enfrentará este sábado con el Manchester City en la que será la gran final de la FA Cup de Inglaterra.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro, que se disputará a partir de las 11 de la mañana (hora de Argentina), se llevará a cabo en el mítico estadio de Wembley, que tiene capacidad para 90 mil espectadores, y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el inglés Darren England.

El Chelsea llega a este encuentro en un flojísimo momento de su temporada, ya que perdió ocho de los últimos 11 partidos que disputó, lo que generó que renunciara su director técnico Liam Rosenior, quien fue reemplazado por Calum McFarlane.

Debido a estos desastrosos resultados, el equipo londinense marcha noveno y está lejos de los puestos de clasificación a las competencias europeas de la próxima temporada, por lo que la FA Cup se presenta como una oportunidad única ya que da un boleto para la Europa League.

El Manchester City, por su parte, arriba a este vital enfrentamiento en plena disputa por el título de la Premier League con el Arsenal, que le saca dos puntos a falta de solo dos fechas para el final de la temporada.

Si bien no pudieron competir a nivel internacional, esta temporada los "Citizens", que son dirigidos por el español Pep Guardiola, tienen la oportunidad de conseguir la triple corona local, compuesta por la Premier League, la FA Cup y la Copa de la Liga que ya conquistaron en marzo al ganarle la final al Arsenal.

En caso de quedarse con el título, el Chelsea obtendrá su novena FA Cup, mientras que el Manchester City lo haría por octava ocasión en su historia.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

FA Cup

Final

Chelsea - Manchester City

Estadio: Wembley

Árbitro: Darren England

Hora: 11. TV: ESPN y Disney+ Premium

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Andrey Santos, Moisés Caicedo; Enzo Fernández, Cole Palmer, Pedro Neto; Joao Pedro. DT: Calum McFarlane.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Bernardo Silva, Rodri; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Con información de Noticias Argentinas