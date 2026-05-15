Más jubilados vuelven a trabajar: qué deben saber para no tener problemas con ANSES

Cada vez más jubilados vuelven a trabajar porque sus haberes no alcanzan para cubrir gastos básicos como alimentos, medicamentos, alquileres y servicios.

En su columna habitual en Pelo y Barba por Aries, la abogada previsional Julia Toyos señaló que muchos adultos mayores regresan al mercado laboral, en algunos casos de manera informal o precarizada, ante la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones.

“Lo que tenemos que analizar es esto: las jubilaciones son insuficientes”, expresó Toyos, al remarcar que el problema afecta directamente la calidad de vida de quienes ya cumplieron una vida de trabajo.

La abogada explicó que, cuando un jubilado común recibe una oferta laboral registrada, debe informar al empleador que ya percibe un beneficio previsional. De esa manera, los aportes se realizan bajo la condición de trabajador jubilado.

En ese sentido, aclaró que volver a trabajar después de jubilarse no implica necesariamente una mejora futura del haber previsional, por lo que recomendó consultar cada caso antes de tomar una decisión.

Toyos también hizo una advertencia especial para las jubiladas docentes. Indicó que, si vuelven a trabajar, deben avisar a ANSES para evitar problemas con la liquidación del beneficio.

Según explicó, en esos casos puede modificarse el pago vinculado al régimen docente, por lo que es importante revisar el detalle del beneficio y conocer cómo fue calculado el haber.

“Pueden volver a trabajar, pero tienen que tomar la decisión de manera correcta”, remarcó la especialista.

Además, sostuvo que el regreso de jubilados al mercado laboral muestra una situación social preocupante, ya que muchas personas mayores deben seguir trabajando no por elección, sino por necesidad.