Aguas del Norte no atenderá en oficinas por el Día del Trabajador Sanitarista

La empresa informó que este viernes sus oficinas comerciales permanecerán cerradas en toda la provincia. Los usuarios podrán realizar consultas y reclamos a través de los canales oficiales.
 
Salta15/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

aguass

Aguas del Norte informó que este viernes sus oficinas comerciales permanecerán cerradas en toda la provincia por conmemorarse el Día del Trabajador Sanitarista.

Desde la empresa recordaron a los usuarios que, ante consultas o reclamos, podrán comunicarse a través de los canales oficiales de atención.

Los contactos habilitados son el 0800 8888 2482 para llamadas telefónicas y el número 3875 83 83 87 para mensajes.

La atención presencial se retomará una vez finalizada la jornada no laborable correspondiente al personal sanitarista.

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