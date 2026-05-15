Actualizan las entradas a Parques Nacionales: qué pasará en Salta

La Administración de Parques Nacionales actualizó el esquema de derechos de acceso para distintas áreas protegidas del país, entre ellas el Parque Nacional Los Cardones, ubicado en la provincia de Salta.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 132/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y comenzará a regir desde el 1 de junio de 2026.

La norma establece nuevos valores y categorías para parques como Iguazú, Los Glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Iberá, Calilegua, Chaco, Monte León, Perito Moreno y Los Cardones, entre otros.

En el caso de Los Cardones, el cobro efectivo de las entradas comenzará una vez que se verifiquen las condiciones de implementación del sistema de tickets electrónicos y la infraestructura de control de acceso correspondiente.

Según el cuadro tarifario difundido a partir de la resolución, los parques como Los Cardones, El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Perito Moreno, Monte León, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco tendrán una entrada general de $25.000.

La resolución también precisa que la categoría estudiantes alcanzará a personas con DNI argentino que acrediten su condición de alumno regular mediante libreta estudiantil o constancia emitida por una institución formal. No incluye pasantías, cursos, actividades de extensión universitaria ni otras modalidades no encuadradas como educación formal regular.

Además, se estableció una bonificación del 50% para el segundo día de visita, válida dentro de las 72 horas posteriores al primer ingreso, con excepción del Parque Nacional Tierra del Fuego, donde el beneficio se aplicará únicamente para tickets adquiridos por venta web.