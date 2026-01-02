El dólar oficial subió $15 y se vendió a $1495

El riesgo país bajaba 15 unidades y operaba en 557 puntos básicos este viernes 2 de enero, el menor nivel desde el 17 de diciembre. El mercado reacciona de manera positiva a la nueva etapa del programa económico dispuesto por el presidente Javier Milei, que comenzó a regir hoy.

El indicador que mide la confianza de los inversores cerró 2025 en 571 unidades. En tanto, los bonos en el exterior registraban números positivos en la primera rueda del año.

Las acciones argentinas que operan en Wall Street cotizaban mixtas, aunque con mayoría de rojos. Mientras, el dólar oficial subía $15 y se vendía a $1495 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

En Nueva York, los papeles locales que lideraban las subas eran Ternium (2,3%) y Tenaris (1,3%). Mientras que los títulos de Banco Supervielle, Macro y Central Puerto anotaban caídas de hasta 3,6%, 2,4% y 2,1%, respectivamente.

Estos movimientos del mercado se dan en el primer día de funcionamiento del nuevo marco monetario y cambiario, que fue anunciado el 15 de diciembre y tiene dos puntos principales: la ampliación de las bandas entre las que flota el dólar (que pasó desde hoy a ajustarse de manera mensual por inflación) y el programa de compra de reservas por parte del Banco Central (BCRA).

En el mercado cambiario, los dólares financieros subían hasta 1,5%. El dólar MEP se negociaba a $1503,44 y el contado con liquidación (CCL), a $1540,74. En tanto el dólar blue, se vendía a $1530, sin cambios con respecto al cierre de 2025.