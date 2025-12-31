Luego del 4-1 que dejó a los ‘Gunners’ como líderes firmes de la Premier League, el arquero argentino protagonizó un cruce caliente con los locales camino a los vestuarios.
Amnistía general en AFA: ¿Borrón y cuenta nueva para 2026?
La AFA anunció una amnistía general que elimina todas las sanciones disciplinarias pendientes para el inicio de la temporada 2026, alcanzando a todas las categorías del fútbol argentino.Deportes31/12/2025
El fútbol argentino se encamina a un borrón y cuenta nueva. Según a la información a la que pudo acceder Doble Amarilla,habrá amnistía para todos los futbolistas que arrastraban sanciones disciplinarias, una resolución que impactará de manera directa en el inicio de la próxima temporada.
La decisión establece que aquellos jugadores que tenían fechas de suspensión pendientes no deberán cumplirlas en 2026, independientemente de la gravedad de la falta o del torneo en el que se haya producido. De esta manera, las sanciones quedarán sin efecto y los futbolistas estarán habilitados desde el arranque de la competencia.
La medida tendrá alcance total, ya que comprenderá a todas las categorías del fútbol argentino, desde el ascenso hasta la Primera División, incluyendo también los certámenes regionales y federales. El objetivo es unificar criterios y evitar desigualdades entre torneos.
Con esta determinación, la AFA busca dar inicio a la nueva temporada con un marco de igualdad deportiva, facilitando la planificación de los cuerpos técnicos y cerrando definitivamente los expedientes disciplinarios abiertos. Una resolución que marcará un punto de partida renovado para el fútbol nacional.
