Desfile artesanal en Plaza Güemes este sábado

La Plaza Güemes será escenario este sábado 27 de diciembre del desfile "Herencia Artesanal", un evento gratuito organizado por la Municipalidad de Salta para destacar el diseño y la producción local.
Cultura & Espectáculos27/12/2025

5foto-artesanias-plaza-guemes-e1766752818550-1024x646

La Municipalidad de Salta invita a la comunidad a participar del “Desfile de Herencia Artesanal”, una propuesta especial que se llevará adelante este sábado 27 de diciembre, a partir de las 18 horas, en el marco de la Feria Artesanal de Plaza Güemes.

El evento tendrá lugar en la diagonal ubicada en la esquina de Balcarce y Rivadavia, donde artesanos locales exhibirán sus piezas en una pasarela que busca poner en valor la identidad, la creatividad y el trabajo artesanal salteño.

La jornada contará con la participación de la Banda Municipal “25 de Mayo”, que ofrecerá un repertorio festivo, además de presentaciones de danza a cargo de academias invitadas, sorteos y distintas propuestas pensadas para el disfrute de toda la familia.

fin-de-semana-navideno-mercado-san-miguel-4-1024x577Mercado San Miguel: llega el último "Sábado Navideño" con rebajas de hasta el 50%

La Feria Artesanal de Plaza Güemes fue declarada de Interés Cultural Municipal mediante Resolución N.º 195/07 y continúa consolidándose como un punto de encuentro para salteños y turistas interesados en conocer y apoyar la producción local.

 Días y horarios de funcionamiento de los Paseos Artesanales de la Ciudad hasta el 1° de marzo:

*Plaza Güemes: viernes, sábado y domingo, de 10 a 22 horas (Balcarce y J. M. Leguizamón).

*Paseo Balcarce: viernes y sábado en Balcarce al 700 y domingo en Balcarce al 900, de 10 a 22 horas.

*Paseo de los Poetas: viernes y sábado, de 10 a 22 horas (calle Esteco).

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail