Plan Verano 2025-2026: cómo serán los controles en rutas, puertos y aeropuertos de todo el país

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, lanzan hoy el Plan Verano, el cual se desarrollará desde este martes, previo a la Navidad, y hasta comienzos de marzo de 2026.

Este martes a las 10.00, en el Servicio de Buques Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambos funcionarios darán inicio al Plan Verano, el cual busca prevenir y mitigar actividades delictivas.

“El operativo se desplegará en todo el territorio nacional entre el 23 de diciembre de 2025 y el 9 de marzo de 2026, con especial foco en las zonas de mayor flujo turístico durante la temporada estival”, informaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Las autoridades explicaron que el objetivo central es prevenir y mitigar actividades delictivas, garantizando mayor seguridad en los traslados hacia y desde los principales destinos turísticos mediante una fuerte presencia territorial y dispositivos de control.

Para ello, se reforzarán los controles en rutas, accesos a ciudades, puntos turísticos estratégicos, terminales de ómnibus, puertos y aeropuertos, con especial intensidad durante los fines de semana y los recambios de quincena.

Con información de Noticias Argentinas