El informe indica que la ex vicepresidenta presentó "síntomas compatibles con ileo posoperatorio". Fue trasladada al sanatorio Otamendi el sábado, donde se la operó por apendicitis.
Plan Verano 2025-2026: cómo serán los controles en rutas, puertos y aeropuertos de todo el país
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Turismo, Daniel Scioli, presentan el Plan Verano en la sede de Prefectura Naval.Argentina23/12/2025
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, lanzan hoy el Plan Verano, el cual se desarrollará desde este martes, previo a la Navidad, y hasta comienzos de marzo de 2026.
Este martes a las 10.00, en el Servicio de Buques Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambos funcionarios darán inicio al Plan Verano, el cual busca prevenir y mitigar actividades delictivas.
“El operativo se desplegará en todo el territorio nacional entre el 23 de diciembre de 2025 y el 9 de marzo de 2026, con especial foco en las zonas de mayor flujo turístico durante la temporada estival”, informaron a la Agencia Noticias Argentinas.
Las autoridades explicaron que el objetivo central es prevenir y mitigar actividades delictivas, garantizando mayor seguridad en los traslados hacia y desde los principales destinos turísticos mediante una fuerte presencia territorial y dispositivos de control.
Para ello, se reforzarán los controles en rutas, accesos a ciudades, puntos turísticos estratégicos, terminales de ómnibus, puertos y aeropuertos, con especial intensidad durante los fines de semana y los recambios de quincena.
Con información de Noticias Argentinas
La Cámara Argentina del Juguete informó que hubo una mejora durante los días previos a Nochebuena, pero que no alcanzó para compensar la baja observada durante el Día del Niño.
La jefatura de Gabinete autorizó una readecuación de partidas para afrontar gastos salariales, transferencias clave y mayores erogaciones previsionales. Se oficializó en un suplemento del Boletín Oficial.
La ANSES formalizó un incremento del 2,47% para las jubilaciones y pensiones que entrará en vigencia en enero de 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
“Ya estamos en rojo”: Villarruel se quejó porque el Gobierno no actualizó el presupuesto del SenadoArgentina23/12/2025
A pesar de la inflación, los fondos destinados para el funcionamiento de la Cámara alta en 2026 no tuvieron ninguna actualización.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
Ya es Navidad en Australia: ¿por dónde está Papá Noel ahora?
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.