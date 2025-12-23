Un trabajador informal gana el 57% menos que uno registrado

Mientras crece la informalidad laboral, en la Argentina un trabajador en negro gana casi la mitad de lo que cobra uno en blanco, según surge de las estadísticas del INDEC.

De acuerdo con esos números, trabajadores ocupados, asalariados y por cuenta propia "en negro" ganan 57% menos de los que se desempeñan "en blanco", según datos a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El INDEC indicó que los empleados informales percibieron $535.802 mensuales, mientras sus pares registrados alcanzaron los $1.247.462, en el tercer trimestre de este año.

Un dato clave es que el 43,3% de los ocupados trabaja sin descuento o aportes jubilatorios, el más elevado de la nueva serie elaborada por el INDEC.

Además, el fenómeno se va agudizando, ya que de los nuevos ocupados del último año, el 84% fueron informales.

El fenómeno se produce en un mercado laboral donde va creciendo la participación de monotributistas.

El total de ocupados, públicos y privados es de alrededor de 13 millones formales y 9 millones informales.

Entre los trabajadores ocupados no registrados, el 53% gana menos de $422.837 mensuales.

Esto sucede porque ocupan empleos menos calificados, a veces de menos horas -"subocupados"-, realizan changas o delivery de mercaderías o transporte de pasajeros a través de plataformas.

Entre los registrados, el 54% ganó menos de $1.000.000 mensuales. Si se agregan los informales, el 70% de los ocupados percibió menos de $1.000.000.

Los sectores con mayor informalidad están en el agro, la construcción y el personal doméstico.

Con información de Noticias Argentinas