El informe indica que la ex vicepresidenta presentó "síntomas compatibles con ileo posoperatorio". Fue trasladada al sanatorio Otamendi el sábado, donde se la operó por apendicitis.
Un trabajador informal gana el 57% menos que uno registrado
Nuevos datos del INDEC revelan un escenario crítico: el 43,3% de los trabajadores en Argentina son informales, la cifra más alta de la serie histórica.Argentina23/12/2025
Mientras crece la informalidad laboral, en la Argentina un trabajador en negro gana casi la mitad de lo que cobra uno en blanco, según surge de las estadísticas del INDEC.
De acuerdo con esos números, trabajadores ocupados, asalariados y por cuenta propia "en negro" ganan 57% menos de los que se desempeñan "en blanco", según datos a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
El INDEC indicó que los empleados informales percibieron $535.802 mensuales, mientras sus pares registrados alcanzaron los $1.247.462, en el tercer trimestre de este año.
Un dato clave es que el 43,3% de los ocupados trabaja sin descuento o aportes jubilatorios, el más elevado de la nueva serie elaborada por el INDEC.
Además, el fenómeno se va agudizando, ya que de los nuevos ocupados del último año, el 84% fueron informales.
El fenómeno se produce en un mercado laboral donde va creciendo la participación de monotributistas.
El total de ocupados, públicos y privados es de alrededor de 13 millones formales y 9 millones informales.
Entre los trabajadores ocupados no registrados, el 53% gana menos de $422.837 mensuales.
Esto sucede porque ocupan empleos menos calificados, a veces de menos horas -"subocupados"-, realizan changas o delivery de mercaderías o transporte de pasajeros a través de plataformas.
Entre los registrados, el 54% ganó menos de $1.000.000 mensuales. Si se agregan los informales, el 70% de los ocupados percibió menos de $1.000.000.
Los sectores con mayor informalidad están en el agro, la construcción y el personal doméstico.
Con información de Noticias Argentinas
La Cámara Argentina del Juguete informó que hubo una mejora durante los días previos a Nochebuena, pero que no alcanzó para compensar la baja observada durante el Día del Niño.
La jefatura de Gabinete autorizó una readecuación de partidas para afrontar gastos salariales, transferencias clave y mayores erogaciones previsionales. Se oficializó en un suplemento del Boletín Oficial.
La ANSES formalizó un incremento del 2,47% para las jubilaciones y pensiones que entrará en vigencia en enero de 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
“Ya estamos en rojo”: Villarruel se quejó porque el Gobierno no actualizó el presupuesto del SenadoArgentina23/12/2025
A pesar de la inflación, los fondos destinados para el funcionamiento de la Cámara alta en 2026 no tuvieron ninguna actualización.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
Ya es Navidad en Australia: ¿por dónde está Papá Noel ahora?
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.