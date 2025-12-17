Se confirmó la acefalía en San Lorenzo

San Lorenzo nuevamente se encuentra acéfalo y su futuro por dirimirse. Luego de una jornada donde la reunión de Comisión Directiva se vio interrumpida por la citación de nueve dirigentes para prestar declaratoria, la misma se reanudó y se alcanzaron las renuncias necesarias para finalizar el mandato de Moretti, que se espera que vuelva a la justicia para verificar la lícitud de la misma.

"La licencia no es una posibilidad" y "no voy a renunciar" fueron las palabras de Moretti a la salida del ministerio público respecto a su continuidad al mando de la dirigencia había planteado el mandatario antes de la reanudación de la reunión en Ciudad Deportiva, momento para el cual se congreraron cientos de hinchas para expresar su repudio y tratar de convencer a aquellos todavía en duda.

Finalmente se alcanzaron las renuncias necesarias y se confirmó que renunció la Comisión Directiva en su totalidad expecto por el propio Moretti, Néstor Ortigoza, Cristian Evangelista, Alejandro Tamer y Sergio Costantino.

"San Lorenzo comunica que su Comisión Directiva ha ingresado en estado de acefalía, ante la renuncia de la mayoría de sus miembros y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. Los dirigentes Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Leandro Goroyesky, Carina Farías, Mateo Sagardoy, Uriel Barros, María Soledad Boufflet, Pablo García Lago, Javier Allievi, Marcelo Culotta, Belén Lugones, Leonardo Virardi y Agustina Nordenstrom ratificaron este martes las renuncias a sus cargos. También lo hizo el vocal suplente Mariano Marino", indicó el club desde sus canales oficiales para esclarecer la situación a sus socios.