Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
Se confirmó la acefalía en San Lorenzo
La jornada de reestructuración institucional concluyó con las renuncias necesarias para finalizar el mandato de Moretti, que no firmó el acta y adelantó que buscará su impugnación.17/12/2025
San Lorenzo nuevamente se encuentra acéfalo y su futuro por dirimirse. Luego de una jornada donde la reunión de Comisión Directiva se vio interrumpida por la citación de nueve dirigentes para prestar declaratoria, la misma se reanudó y se alcanzaron las renuncias necesarias para finalizar el mandato de Moretti, que se espera que vuelva a la justicia para verificar la lícitud de la misma.
"La licencia no es una posibilidad" y "no voy a renunciar" fueron las palabras de Moretti a la salida del ministerio público respecto a su continuidad al mando de la dirigencia había planteado el mandatario antes de la reanudación de la reunión en Ciudad Deportiva, momento para el cual se congreraron cientos de hinchas para expresar su repudio y tratar de convencer a aquellos todavía en duda.
Finalmente se alcanzaron las renuncias necesarias y se confirmó que renunció la Comisión Directiva en su totalidad expecto por el propio Moretti, Néstor Ortigoza, Cristian Evangelista, Alejandro Tamer y Sergio Costantino.
"San Lorenzo comunica que su Comisión Directiva ha ingresado en estado de acefalía, ante la renuncia de la mayoría de sus miembros y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. Los dirigentes Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Leandro Goroyesky, Carina Farías, Mateo Sagardoy, Uriel Barros, María Soledad Boufflet, Pablo García Lago, Javier Allievi, Marcelo Culotta, Belén Lugones, Leonardo Virardi y Agustina Nordenstrom ratificaron este martes las renuncias a sus cargos. También lo hizo el vocal suplente Mariano Marino", indicó el club desde sus canales oficiales para esclarecer la situación a sus socios.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El 16 de diciembre de 1997, la emisión del capítulo 38 de Pokémon causó una crisis sanitaria sin precedentes en Japón al provocar ataques de epilepsia fotosensitiva en más de 700 niños.
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.