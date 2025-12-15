Tras el ataque antisemita en Sídney, el Gobierno australiano analiza limitar la posesión de armas

Irán redobla su apoyo a Hezbollah y desafía los intentos del Líbano por desarmarloEl Mundo15/12/2025
El Gobierno de Australia analiza endurecer las leyes de posesión de armas tras el atentado ocurrido el domingo por la tarde en una playa de Sydney, durante un acto de la comunidad judía.
La masacre dejó al menos 16 personas fallecidas y más de 40 heridas, informaron este lunes fuentes oficiales. El anuncio fue realizado por el primer ministro Anthony Albanese, quien confirmó que el tema será abordado en una reunión del Gabinete Nacional.
En una conferencia de prensa, Albanese sostuvo que el Ejecutivo está dispuesto a tomar “cualquier acción que sea necesaria”, incluida la posibilidad de establecer un límite en la cantidad de armas por persona y avanzar en una revisión periódica de las licencias.
El debate se intensificó luego de que se confirmara que uno de los presuntos autores del ataque contaba con licencia de armas vigente.
“El hecho de que alguien haya sido elegible en un momento no significa que lo sea para siempre. Las circunstancias de las personas cambian y pueden radicalizarse con el tiempo”, advirtió el mandatario, al remarcar que las licencias “no pueden ser perpetuas”.
Según la Policía de Nueva Gales del Sur, el agresor fallecido tenía licencia desde 2015, al menos seis armas registradas de gran calibre y era miembro de un club de tiro. El comisionado policial Mal Lanyon afirmó que cumplía con los criterios legales para acceder a la licencia al momento de su otorgamiento.
Qué se sabe del ataque y de los sospechosos
El atentado se produjo alrededor de las 18:40 del domingo (hora local), cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra una multitud reunida en un parque cercano a una de las playas más concurridas de Sídney. Catorce personas murieron en el lugar, incluido uno de los atacantes, y otras dos fallecieron luego en el hospital, entre ellas una niña de 10 años y un hombre de 40. Al menos 42 personas resultaron heridas, siete de ellas en estado crítico.
Las autoridades confirmaron que los presuntos autores son un hombre de 50 años, que murió tras un enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24, que permanece hospitalizado bajo custodia policial. No se difundieron sus identidades y la Policía aseguró que no hay más sospechosos prófugos.
Albanese también indicó que el atacante sobreviviente había sido investigado en 2019 por la agencia de inteligencia ASIO, que en ese momento concluyó que “no representaba una amenaza”. En paralelo, la cadena ABC informó que se analizan posibles vínculos con una célula del Estado Islámico en Sídney, aunque no hay confirmación oficial.
El primer ministro calificó el ataque como “un acto de pura maldad” y de antisemitismo, y ordenó que las banderas nacionales ondeen a media asta. Australia ya había endurecido su legislación tras la masacre de Port Arthur en 1996 y lanzó una amnistía de armas en 2017, durante la cual se entregaron más de 57.000 armas de fuego.
Con información de TN
