Más de 100 perros fueron evaluados en Embarcación para prevenir la leishmaniasis visceral

El Ministerio de Salud Pública llevó adelante un operativo de muestreo y prevención de leishmaniasis visceral canina en la ciudad de Embarcación, luego de la reciente confirmación de dos casos en la zona.

Durante tres días, equipos del programa de Zoonosis, la Municipalidad local, el hospital San Roque y el Instituto de Patología Experimental de la UNSa–CONICET realizaron un trabajo articulado para evaluar la situación epidemiológica local.

En total, se tomaron 110 muestras de perros distribuidas estratégicamente en los cuatro puntos cardinales de esa ciudad, con el objetivo de obtener un panorama homogéneo de la posible circulación de la enfermedad. Las muestras ya están siendo procesadas por el laboratorio del Instituto de Patología Experimental.

El jefe del Programa de Zoonosis, Nicolás Ruiz de Huidobro, explicó que “este muestreo nos permitirá conocer cuál es la situación epidemiológica de la enfermedad en los caninos y anticiparnos a la aparición de casos humanos”.

Destacó además que la leishmaniasis visceral es una enfermedad en la que el perro actúa como reservorio, por lo que la estrategia sanitaria está centrada en la prevención y el cuidado responsable de las mascotas.

“Nuestra tarea como salud pública es prevenir la ocurrencia de casos humanos. Por eso trabajamos en territorio y reforzamos la concientización sobre la importancia del plan sanitario, la alimentación adecuada y la reproducción controlada”, dijo Ruiz de Huidobro.

Los equipos brindaron información puerta a puerta sobre medidas preventivas, uso de repelentes adecuados en animales, manejo del ambiente domiciliario y la importancia de la castración para disminuir la cantidad de reservorios.

Leishmaniasis visceral canina

Es una enfermedad que puede afectar a perros y personas. Se transmite principalmente a través de la picadura del flebótomo, un insecto muy pequeño similar a un mosquito, que previamente ingirió sangre de un perro infectado.

Los perros infectados se convierten en reservorios y pueden volver a ser picados por otros flebótomos, contribuyendo a la diseminación de la enfermedad. También pueden transmitir el parásito por vía sexual o desde la madre a sus crías a través de la placenta.

Para prevenir esta patología, es importante: