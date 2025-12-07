El exgobernador de Nueva Esparta y dirigente opositor, Alfredo Díaz, falleció a los 56 años de un infarto tras pasar un año preso y en aislamiento en la sede del Sebin en Caracas.
Perú frustra envío récord de cocaína a Bélgica valorado en 68 millones de dólares
La Policía Antidrogas de Perú decomisó 3,4 toneladas de clorhidrato de cocaína en la región norteña de Piura, frustrando su envío a Bélgica.El Mundo07/12/2025
La policía antidrogas de Perú decomisó 3,4 toneladas de cocaína que iban a camuflarse entre un cargamento de bananos para ser enviadas a Bélgica, informaron el sábado autoridades.
El decomiso presentado por el presidente interino José Jerí y la Policía Nacional fue hecho en la región norteña de Piura.
La droga provendría de la zona cocalera conocida como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), en el centro del país.
"En un contundente golpe al narcotráfico, la Policía Nacional del Perú decomisó 3.407 kilogramos de clorhidrato de cocaína en la región Piura, frustrando su envío al extranjero", informó el Ministerio del Interior en un comunicado.
El operativo ocurrió el miércoles, cuando agentes policiales interceptaron un camión con más de 3.000 paquetes "tipo ladrillo" de cocaína. El vehículo se dirigía a un almacén donde se acondicionaban cajas de bananos orgánicos para exportación, a unos 100 kilómetros del puerto de Paita en Piura.
La DEA formó parte del operativo
El general Nilton Santos, jefe antidrogas, declaró a la televisora estatal TV Perú que la intervención contó con la asistencia de la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense.
El valor de esta droga sería superior a los 68 millones de dólares, aseguró.
Según un comunicado de la presidencia del Perú, detrás de este cargamento está una organización criminal conformada por ciudadanos peruanos, colombianos y europeos, que pretendía enviar la droga a Bélgica.
Perú es el segundo productor mundial de cocaína, después de Colombia. Según datos oficiales, cada año produce unas 400 toneladas.
Además, junto a Bolivia y Colombia es uno de los mayores productores de hoja de coca, la materia prima.
Con información de afp, Exitosa Radio
