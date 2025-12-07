Adiós al trámite: Médicos matricularán directo en la facultad

El Ministerio de Salud informó que, como parte de su estrategia de modernización, se ha iniciado un proceso clave para que los futuros egresados de las carreras de la salud obtengan su matrícula nacional de manera más ágil y sencilla.

El objetivo principal de esta gestión es claro: que los médicos y enfermeros puedan enfocarse plenamente en su formación y en el cuidado de la población, eliminando trabas administrativas innecesarias, indicó la cartera, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Un Sistema Modernizado y Digitalizado

Esta nueva etapa se basa en las mejoras ya implementadas por el Ministerio, que ha actualizado un sistema que llevaba años sin modernizarse:

Matrícula sin Vencimiento: Se eliminó la necesidad de renovar la matrícula nacional.

Acceso Digital: La matrícula ya se puede consultar de forma directa desde la aplicación Mi Argentina.

Matriculación integrada en las facultades

Ahora, la gran novedad es la coordinación de un nuevo esquema de trabajo conjunto con la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas (A.FA.CI.ME.R.A.).

Esta colaboración permitirá que los futuros profesionales puedan gestionar la obtención de la matrícula nacional directamente en las facultades de medicina, junto con la tramitación del título de grado.

Esta medida busca reducir significativamente las cargas burocráticas, simplificando el proceso para aquellos profesionales que están por iniciar su ejercicio. El Ministerio de Salud tiene el compromiso de avanzar en breve con la implementación de este beneficio para el resto de las carreras cuyas matrículas son emitidas por la cartera sanitaria nacional.

Con información de Noticias Argentinas