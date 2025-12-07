El Hospital Garrahan inicia el plan de obras más importante de su historia. Se reemplazarán 310 camas con tecnología de punta, se equiparán siete quirófanos y se sumarán 32 camas nuevas para internación.
Adiós al trámite: Médicos matricularán directo en la facultad
El Ministerio de Salud anunció la simplificación de la matrícula nacional para profesionales médicos y de la salud, eliminando la necesidad de renovación: ahora será sin vencimiento.Argentina07/12/2025
El Ministerio de Salud informó que, como parte de su estrategia de modernización, se ha iniciado un proceso clave para que los futuros egresados de las carreras de la salud obtengan su matrícula nacional de manera más ágil y sencilla.
El objetivo principal de esta gestión es claro: que los médicos y enfermeros puedan enfocarse plenamente en su formación y en el cuidado de la población, eliminando trabas administrativas innecesarias, indicó la cartera, supo la Agencia Noticias Argentinas.
Un Sistema Modernizado y Digitalizado
Esta nueva etapa se basa en las mejoras ya implementadas por el Ministerio, que ha actualizado un sistema que llevaba años sin modernizarse:
- Matrícula sin Vencimiento: Se eliminó la necesidad de renovar la matrícula nacional.
- Acceso Digital: La matrícula ya se puede consultar de forma directa desde la aplicación Mi Argentina.
- Matriculación integrada en las facultades
Ahora, la gran novedad es la coordinación de un nuevo esquema de trabajo conjunto con la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas (A.FA.CI.ME.R.A.).
Esta colaboración permitirá que los futuros profesionales puedan gestionar la obtención de la matrícula nacional directamente en las facultades de medicina, junto con la tramitación del título de grado.
Esta medida busca reducir significativamente las cargas burocráticas, simplificando el proceso para aquellos profesionales que están por iniciar su ejercicio. El Ministerio de Salud tiene el compromiso de avanzar en breve con la implementación de este beneficio para el resto de las carreras cuyas matrículas son emitidas por la cartera sanitaria nacional.
Con información de Noticias Argentinas
Una encuesta de Randstad con más de 4.000 consultados reveló que el 58% de los trabajadores argentinos se siente valorado por su jefe, un porcentaje que se ubica apenas por debajo de Chile.
El sector empresarial y el sindicato de empleados de comercio acordaron pagos no remunerativos por cuatro meses y fijaron un encuentro para evaluar la inflación y la evolución económica.
Boom de importaciones baja precios de electrodomésticos, pero hunde la producciónArgentina06/12/2025
El cierre de la planta de Whirlpool evidencia un cambio estructural en la industria argentina de electrodomésticos: el boom de importaciones mejoró los precios para el consumidor, pero llevó a la producción doméstica a mínimos históricos.
Milei presentó los F-16 y aseguró que a partir de hoy los argentinos estarán más seguros
En Río Cuarto, el Presidente encabezó la incorporación de los primeros seis F-16 a la Fuerza Aérea. Destacó que la Argentina da “un paso histórico” en materia de defensa y reivindicó el rol militar.
A dos semanas de Navidad, la Cámara del Juguete advierte sobre una crisis histórica: seis de cada diez máquinas están paradas. Denuncian una avalancha de importaciones chinas y la competencia desleal del contrabando.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.