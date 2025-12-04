Boca campeon

Boca y Gimnasia y Esgrima La Plata empataron 2 a 2 en el estadio Florencio Sola del zona sur, en el marco de su choque correspondiente a la gran final del Torneo Proyección Clausura, y por penales definieron al nuevo campeón de la categoría.

El ‘Xeneize’ de Mariano Herrón y el ‘Lobo’ de Ricardo Kuzemka cruzaron caminos en el Sur en la gran final del certamen de Tercera División. El cuadro platense abrió la cuenta gracias al tanto de Santino López García, pero Valentino Simoni estampó la igualdad para los de La Ribera. Leonel Flores dio vuelta la historia en el alargue, pero Leonel Troncoso puso otra vez la parda. Desde los doce pasos, los de azul y oro ganaron 4-1 y levantaron el trofeo.

Boca se clasifica campeón y disputará el Trofeo de Campeones de Proyección ante Vélez, ganador del Torneo Apertura de esta temporada.

