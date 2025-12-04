Boca campeon

El elenco salteño viajó a La Rioja para enfrentar a la Fusión este jueves, a partir de las 22, y a uno de los punteros de la Conferencia Norte, Amancay Club, desde las 22 el sábado.
Boca y Gimnasia y Esgrima La Plata empataron 2 a 2 en el estadio Florencio Sola del zona sur, en el marco de su choque correspondiente a la gran final del Torneo Proyección Clausura, y por penales definieron al nuevo campeón de la categoría.Deportes04/12/2025
El ‘Xeneize’ de Mariano Herrón y el ‘Lobo’ de Ricardo Kuzemka cruzaron caminos en el Sur en la gran final del certamen de Tercera División. El cuadro platense abrió la cuenta gracias al tanto de Santino López García, pero Valentino Simoni estampó la igualdad para los de La Ribera. Leonel Flores dio vuelta la historia en el alargue, pero Leonel Troncoso puso otra vez la parda. Desde los doce pasos, los de azul y oro ganaron 4-1 y levantaron el trofeo.
Boca se clasifica campeón y disputará el Trofeo de Campeones de Proyección ante Vélez, ganador del Torneo Apertura de esta temporada.
Además, el 10 hizo hincapié en la dificultad extrema de la Copa del Mundo, donde los "pequeños detalles" definen la suerte y destacó nuevamente la figura del Dibu Martínez.
El Brasileirao tuvo una jornada decisiva en la lucha por la permanencia. Santos FC logró un respiro gracias a una actuación estelar de Neymar Jr., quien anotó los tres goles en la victoria 3-0 ante Juventude.
Darío Herrera arbitrará el partidazo Boca-Racing en La Bombonera. Y Facundo Tello estará en el Clásico de La Plata, Gimnasia contra Estudiantes. El pase a la final está en juego este domingo y lunes.
Colapinto ya tiene fecha para conocer el auto con el que debutará la sociedad Alpine - MercedesDeportes03/12/2025
La escudería francesa presentará el A526 el próximo 23 de enero en Barcelona, el modelo que usarán Franco Colapinto y Pierre Gasly en la temporada 2026. Con motor, caja y suspensión Mercedes, el equipo apuesta a dejar atrás un 2025 complicado y abrir un ciclo más competitivo.
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
La prórroga llevaría la ventana de adhesión hasta julio de 2027. Ya hay 27 presentaciones formales y nueve proyectos aprobados por casi u$s25.000 millones.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
Cobro de autoridades de mesa 2025: plazos y métodos disponibles
La Secretaría Electoral informó que los trabajadores del 26 de octubre pueden elegir entre cobro presencial en el Correo o acreditación digital.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.