El tencio tucuman Ariel Martos, estaba en los planes de Central norte para suceder a Fornasari, y en la últimas horas fue anunciado como nuevo Dt del equipo de la zona de cuyo. San Martín descendió esta temporada para jugar el 2026 en la Primera Nacional.
Colapinto ya tiene fecha para conocer el auto con el que debutará la sociedad Alpine - Mercedes
La escudería francesa presentará el A526 el próximo 23 de enero en Barcelona, el modelo que usarán Franco Colapinto y Pierre Gasly en la temporada 2026. Con motor, caja y suspensión Mercedes, el equipo apuesta a dejar atrás un 2025 complicado y abrir un ciclo más competitivo.Deportes03/12/2025
Mientras la Fórmula 1 encara el último capítulo del 2025, Alpine ya puso la mirada en lo que viene. La estructura con sede en Enstone anunció que el 23 de enero mostrará el A526, el auto con el que Franco Colapinto y Pierre Gasly encararán el 2026. El lanzamiento será en Barcelona, a las 12.30 (17.30 en Argentina) y servirá como puntapié oficial para una etapa que llega cargada de cambios técnicos.
La presentación reunirá a los pilotos, a la cúpula del equipo y a los principales socios comerciales. Apenas terminado el acto, la actividad pasará a la pista: del 26 al 30 de enero, el modelo realizará sus primeros kilómetros en una prueba privada en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
De ahí, el calendario marcará dos tandas oficiales en Bahréin (del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero) antes de viajar a Australia para el inicio del campeonato, el 8 de marzo.
Se cumplen 10 años del 38–38: la votación más polémica de la AFA
Se cumple una década del insólito 38–38 que paralizó la elección de autoridades de la AFA y abrió la crisis institucional más profunda del fútbol argentino.
Juventud suma goles paraguayos: quién es el nuevo delantero
El delantero paraguayo Pablo Palacios Alvarenga, de 37 años, firmó contrato por un año y se convirtió en el primer refuerzo de Juventud Antoniana para disputar la temporada 2026 del Torneo Federal A.
Casi 200 adicionales para el superclásico Juventud-Central: Cambios en el horario
El operativo especial para el clásico entre Juventud Antoniana y Central Norte tendrá un costo total estimado de $10,8 millones. Según explicó Javier “Chino” Aparicio en Aries, el valor surge del despliegue de 200 policías en horas adicionales.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
El martes por la noche Salta Basket viajo hacia La Rioja donde el jueves 4 de diciembre visitará a Fusión Riojana, y el sábado 6 al Club Atlético Amancay. Ambos encuentros están programados para que comiencen a las 22.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.
El Círculo Médico remitió al IPS la propuesta de convenio y espera respuesta antes del 5 de diciembreSalta02/12/2025
El Círculo señaló que el convenio definitivo será elaborado en conjunto e instó al IPSS a una "negociación dentro de los parámetros de buena fe contractual".
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
