Colapinto ya tiene fecha para conocer el auto con el que debutará la sociedad Alpine - Mercedes

Mientras la Fórmula 1 encara el último capítulo del 2025, Alpine ya puso la mirada en lo que viene. La estructura con sede en Enstone anunció que el 23 de enero mostrará el A526, el auto con el que Franco Colapinto y Pierre Gasly encararán el 2026. El lanzamiento será en Barcelona, a las 12.30 (17.30 en Argentina) y servirá como puntapié oficial para una etapa que llega cargada de cambios técnicos.

La presentación reunirá a los pilotos, a la cúpula del equipo y a los principales socios comerciales. Apenas terminado el acto, la actividad pasará a la pista: del 26 al 30 de enero, el modelo realizará sus primeros kilómetros en una prueba privada en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

De ahí, el calendario marcará dos tandas oficiales en Bahréin (del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero) antes de viajar a Australia para el inicio del campeonato, el 8 de marzo.