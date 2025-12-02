El Gobierno de Chile activó una alerta epidemiológica por el aumento de contagios de sarampión en Argentina —donde la cobertura vacunal cayó por debajo del 50 %— y advirtió sobre riesgos de importación del virus.
Joven argentina que trabajaba en Florianópolis desapareció hace una semana
Una joven chaqueña de 25 años, identificada como Lurdes Leonor Rodríguez, que viajó a Florianópolis, Brasil, en septiembre para trabajar en un bar-restaurante, se encuentra desaparecida.El Mundo02/12/2025
Una joven chaqueña que viajó a Brasil a mediados de septiembre para trabajar es buscada de manera intensa desde hace una semana y hay hermetismo sobre qué pasó con ella.
Se trata de Lurdes Leonor Rodríguez, de 25 años, y, conforme a la denuncia radicada por la madre de la joven, el 26 de noviembre dejó de responder mensajes y llamadas, motivo por el cual decidió hacer pública la situación.
La mujer relató que en septiembre de este año Rodríguez decidió viajar a la ciudad de Florianópolis para trabajar en un bar-restaurante llamado "Meat-Shop". Ante la confirmación, la joven dejó a sus hijos al cuidado de su mamá.
Ante la falta de comunicación desde hace una semana, medios locales detallaron que la mujer radicó la denuncia en la Comisaría de Presidencia Roca, Chaco.
Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, Lurdes es delgada, de tez morena, mide 1,63 metros, tiene cabello castaño lacio y largo, y ojos marrón claro. Además, tiene una cicatriz en la frente y varios tatuajes.
En la causa tomó intervención la Fiscalía de Investigación N°1 de General San Martín, que remitió el expediente al Convenio Policial Internacional.
Con información de Noticias Argentinas
